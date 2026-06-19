Розблокування Ормузької протоки: як змінюється паливний ринок України

Вартість палива в Україні почала знижуватись. На скільки вже змінились ціни і чому бензин дешевшає не так швидко, як дизель, розповів директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Кришки резервуарів російських НПЗ летять догори, а ціни на пальне в Україні і світі — донизу. Це найкращий сценарій, який тільки можна собі уявити і на який ми так довго чекали. Якщо ціна на нафту впаде до $50/барр, це викличе колапс російської економіки. Та і 60 буде норм.

А всі підстави для таких прогнозів є, адже очікується зняття санкцій з Ірану, збільшення видобутку і експорту у Венесуелі та ОАЕ, яка для цього навіть вийшла з ОПЕК. Гадаю, не буде тихо спостерігати за втратою ринку і Саудівська Аравія, яка у 2020 році обвалила ціни до $15/барр.

Наразі нафта вже $80, а дизель — $880 За останні два тижні зниження на $220.

Пішли ціни і на колонках. З пікових 92 грн/л дизель подешевшав до 80, а половина мереж, включно з Укрнафтою, вже нижче 80 грн/л. Кажуть, десь вже бачили навіть 73… Зниження відбувається щодня.

Особливість в інерційності постачань: на початку війни в Ірані старі контракти і обсяги дозволили бігти не так швидко, як, наприклад, в Польщі та Німеччині. А сьогодні відповідно гальмують зниження, хоча виходить це не дуже. Ціни активно знижують насамперед невеликі мережі, які не мають великих запасів і які намагаються повернути собі обсяги продажів, які в них навесні віджала та ж «Укрнафта» своїми «соціальними» цінами.

В цілому, ринок України рухається аналогічно ринкам Європи та Штатів.

Певний виняток складає бензин: з ним є локальні труднощі у постачаннях, в тому числі і через перехід з 1 липня на стандарт Е10. Зокрема, один з каналів імпорту — молдавський — вийшов із чату, оскільки пропонує лише Е0. Через це гуртові ціни тримаються високими, забравши всю маржу з пістолету (гурт 70−72, тоді як на колонках в середньому 75 грн/л). Очікуємо, що до кінця місяця ситуація вирішиться.

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Попри непростий період і втрати через різке падіння, загалом ринок налаштований позитивно, адже зниження цін дає надію на пожвавлення попиту. З іншого боку, не можна сказати, що він радикально зменшився. Скоріше йдеться про перерозподіл продажів, який завжди відбувається під час цінових потрясінь. Бажання одних повернути обсяги і прагнення інших ці обсяги зберегти буде потужним стимулом подальшої конкуренції. А це завжди добре для всіх.