Розблокування Ормузької протоки: як змінюється паливний ринок України

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 червня 2026, 15:35

Розблокування Ормузької протоки: як змінюється паливний ринок України

Вартість палива в Україні почала знижуватись. На скільки вже змінились ціни і чому бензин дешевшає не так швидко, як дизель, розповів директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Вартість палива в Україні почала знижуватись.

Кришки резервуарів російських НПЗ летять догори, а ціни на пальне в Україні і світі — донизу. Це найкращий сценарій, який тільки можна собі уявити і на який ми так довго чекали. Якщо ціна на нафту впаде до $50/барр, це викличе колапс російської економіки. Та і 60 буде норм.

А всі підстави для таких прогнозів є, адже очікується зняття санкцій з Ірану, збільшення видобутку і експорту у Венесуелі та ОАЕ, яка для цього навіть вийшла з ОПЕК. Гадаю, не буде тихо спостерігати за втратою ринку і Саудівська Аравія, яка у 2020 році обвалила ціни до $15/барр.

Наразі нафта вже $80, а дизель — $880 За останні два тижні зниження на $220.

Пішли ціни і на колонках. З пікових 92 грн/л дизель подешевшав до 80, а половина мереж, включно з Укрнафтою, вже нижче 80 грн/л. Кажуть, десь вже бачили навіть 73… Зниження відбувається щодня.

Особливість в інерційності постачань: на початку війни в Ірані старі контракти і обсяги дозволили бігти не так швидко, як, наприклад, в Польщі та Німеччині. А сьогодні відповідно гальмують зниження, хоча виходить це не дуже. Ціни активно знижують насамперед невеликі мережі, які не мають великих запасів і які намагаються повернути собі обсяги продажів, які в них навесні віджала та ж «Укрнафта» своїми «соціальними» цінами.

В цілому, ринок України рухається аналогічно ринкам Європи та Штатів.

Певний виняток складає бензин: з ним є локальні труднощі у постачаннях, в тому числі і через перехід з 1 липня на стандарт Е10. Зокрема, один з каналів імпорту — молдавський — вийшов із чату, оскільки пропонує лише Е0. Через це гуртові ціни тримаються високими, забравши всю маржу з пістолету (гурт 70−72, тоді як на колонках в середньому 75 грн/л). Очікуємо, що до кінця місяця ситуація вирішиться.

Читайте також: Через російські удари Харкову і Запоріжжю загрожує дефіцит бензину: що робити

Попри непростий період і втрати через різке падіння, загалом ринок налаштований позитивно, адже зниження цін дає надію на пожвавлення попиту. З іншого боку, не можна сказати, що він радикально зменшився. Скоріше йдеться про перерозподіл продажів, який завжди відбувається під час цінових потрясінь. Бажання одних повернути обсяги і прагнення інших ці обсяги зберегти буде потужним стимулом подальшої конкуренції. А це завжди добре для всіх.

Автор:
Куюн Сергій
директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Куюн Сергій
Консалтингова група А-95
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами