Україна отримає 3,2 млрд євро від ЄС на конференції у Гданську 25-26 червня

Перший транш із 90-мільярдного кредиту ЄС надійде до України вже цього тижня — під час Конференції з відновлення у Гданську. Про це повідомив «Європейській правді» поінформований європейський посадовець на умовах анонімності.

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Сума першого траншу складає 3,2 млрд євро. Це бюджетна частина макрофінансової допомоги. Рішення про виплату було ухвалене ще минулого тижня, але символічно вирішили приурочити його до конференції 25−26 червня.

Наступний транш на суму 5,9 млрд євро, призначений для підтримки української армії, — також очікується до кінця червня.

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