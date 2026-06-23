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23 червня 2026, 10:34

Біткоїн як нерухомість: мільярдер Салінас пояснив свою інвестиційну стратегію

Мексиканський мільярдер і голова Grupo Salinas Рікардо Салінас Плієго порівняв інвестиції в біткоїн з вкладеннями в нерухомість. Бізнесмен закликав криптоінвесторів не зациклюватися на короткострокових коливаннях курсу біткоїну, а звернути увагу на довгострокові перспективи першої криптовалюти.

Мексиканський мільярдер і голова Grupo Salinas Рікардо Салінас Плієго порівняв інвестиції в біткоїн з вкладеннями в нерухомість.

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Поради мільярдера

Мільярдер переконаний, що інвесторам варто розглядати біткоїн як засіб збереження накопичень на багато десятиліть, а не як інструмент короткострокових спекуляцій.

Бізнесмен дав пораду: щоразу при отриманні фіатної валюти людям краще конвертувати частину надходжень у біткоїни, а не витрачати всю суму на звичайні споживчі товари.

Головна стратегія тут, на думку Салінаса, — накопичення та терпіння. Він порівняв зберігання біткоїнів із володінням будинком.

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Салінас зазначив, що більшість домовласників не прокидаються щоранку, щоб перевірити ринкову вартість своєї нерухомості. Якщо вони купують будинок, то підтримують його у хорошому стані, і згодом його вартість зростає. Лише через роки багато власників будинків з'ясовують, що вартість їхньої нерухомості значно зросла. Такого ж підходу до біткоїну слід дотримуватись і криптовалютним інвесторам, упевнений мільярдер.

Він вважає, що після купівлі криптоактиву слід уникати надмірних емоцій під час щоденних коливань курсу BTC.

За останній місяць біткоїн впав на 14,2% і зараз торгується на рівні $64 000 за ринкової капіталізації $1,28 трлн. Добовий обсяг торгів біткоїном зріс на 27,6%, до $20,3 млрд. Салінас вважається відданим прихильником біткоїну. Протягом багатьох років він неодноразово називав біткоін найкращим засобом збереження цінностей у порівнянні з фіатними валютами та підкріплював свої слова діями.

Минулого року мільярдер розповів, що 70% його інвестиційного портфеля розподілено на активи, пов'язані з біткоїном.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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