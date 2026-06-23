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23 червня 2026, 8:23

Робота є, але не всюди: у яких областях найбільше вакансій

На «Єдиному порталі вакансій» більшість пропозицій роботи, близько 71 тис одиниць, спостерігається у Києві, повідомив заступник директора Державного центру зайнятості (ДЦЗ) Станіслав Павленко в коментарі «Інтерфакс-Україна».

На «Єдиному порталі вакансій» більшість пропозицій роботи, близько 71 тис одиниць, спостерігається у Києві, повідомив заступник директора Державного центру зайнятості (ДЦЗ) Станіслав Павленко в коментарі «Інтерфакс-Україна».► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відбувається на ринку праці«Внаслідок внутрішньої міграції населення та релокації бізнесу зростає попит на працівників у відносно безпечних регіонах, а на прифронтових територіях, навпаки, економічна активність скорочується.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається на ринку праці

«Внаслідок внутрішньої міграції населення та релокації бізнесу зростає попит на працівників у відносно безпечних регіонах, а на прифронтових територіях, навпаки, економічна активність скорочується. Більш за все пропозицій роботи налічується у місті Києві: 71 тис. одиниць, або третина всіх наявних вакансій», — повідомив представник ДЦЗ.

Де найбільше пропозицій по роботі

Якщо розглянути наявність вакансій по областям, то більш за все пропозицій по роботі спостерігається у Львівській області — 22 тис. пропозицій або 10% всіх вакансій; Дніпропетровській — 18 тис. або 8% всіх вакансій; Київській — 16 тис. або 7% всіх вакансій; Одеській -14 тис. або 6% всіх вакансій; Харківській — 11 тис. або 5% всіх вакансій.

Найменш вакансій спостерігається у Луганській області — 207 пропозицій.

Читайте також: Кадровий голод посилився: майже 70% підприємств скаржаться на нестачу працівників

За інформацією представника ДЦЗ, «на „Єдиному порталі вакансій“ найбільше пропозицій роботи пропонується для: працівників сфери торгівлі та надання послуг».

Кого найчастіше шукають

Зокрема, роботодавці шукають 17 тис продавців та майже 7 тис адміністраторів.

«Суттєвий попит за окремими професіями зумовлений значною плинністю кадрів у цих галузях. Досить часто змінюють роботу продавці, офіціанти, баристи, підсобні робітники, вантажники. Крім того, завжди найбільше вакансій подається за професіями, які зустрічаються майже в усіх галузях економіки — водій, бухгалтер, юрист, економіст», — пояснив Павленко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Abramon
Abramon
23 червня 2026, 9:27
#
«Зокрема, роботодавці шукають 17 тис продавців та майже 7 тис адміністраторів.» — ясно, що це за попит. На ці професії завжди був дефіцит. Толком роботи з відповідним рівнем з/п, як не було так і немає…
Одне бла-бла про брак кадрів
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