Робота є, але не всюди: у яких областях найбільше вакансій

На «Єдиному порталі вакансій» більшість пропозицій роботи, близько 71 тис одиниць, спостерігається у Києві, повідомив заступник директора Державного центру зайнятості (ДЦЗ) Станіслав Павленко в коментарі «Інтерфакс-Україна».

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Що відбувається на ринку праці

«Внаслідок внутрішньої міграції населення та релокації бізнесу зростає попит на працівників у відносно безпечних регіонах, а на прифронтових територіях, навпаки, економічна активність скорочується. Більш за все пропозицій роботи налічується у місті Києві: 71 тис. одиниць, або третина всіх наявних вакансій», — повідомив представник ДЦЗ.

Де найбільше пропозицій по роботі

Якщо розглянути наявність вакансій по областям, то більш за все пропозицій по роботі спостерігається у Львівській області — 22 тис. пропозицій або 10% всіх вакансій; Дніпропетровській — 18 тис. або 8% всіх вакансій; Київській — 16 тис. або 7% всіх вакансій; Одеській -14 тис. або 6% всіх вакансій; Харківській — 11 тис. або 5% всіх вакансій.

Найменш вакансій спостерігається у Луганській області — 207 пропозицій.

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За інформацією представника ДЦЗ, «на „Єдиному порталі вакансій“ найбільше пропозицій роботи пропонується для: працівників сфери торгівлі та надання послуг».

Кого найчастіше шукають

Зокрема, роботодавці шукають 17 тис продавців та майже 7 тис адміністраторів.

«Суттєвий попит за окремими професіями зумовлений значною плинністю кадрів у цих галузях. Досить часто змінюють роботу продавці, офіціанти, баристи, підсобні робітники, вантажники. Крім того, завжди найбільше вакансій подається за професіями, які зустрічаються майже в усіх галузях економіки — водій, бухгалтер, юрист, економіст», — пояснив Павленко.