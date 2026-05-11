Чому торговельні війни не виправляють глобальні економічні дисбаланси: відповідь МВФ

Міжнародний валютний фонд визначив головні причини глобальних економічних дисбалансів. Внутрішня макроекономічна політика країн визначає різницю між експортом та імпортом набагато більше, ніж нові мита. Про це пише МВФ у своєму блозі.

Як заощадження та інвестиції формують баланс

Сальдо поточного рахунку кожної країни залежить від різниці між тим, скільки грошей заощаджують і скільки інвестують її громадяни, бізнес та держава. Урядові рішення впливають на цей показник завдяки фіскальній політиці. Люди починають відкладати більше грошей, якщо очікують падіння власних доходів. Компанії планують інвестиції на основі очікуваних прибутків у майбутньому. Саме тому торговельна чи промислова політика часто не дає бажаного результату для поточного рахунку.

Причини сучасних економічних розривів

Збільшення глобальних дисбалансів останнім часом є наслідком стандартних кроків урядів. Зростання дефіциту бюджету та високі споживчі витрати у США зменшили національні заощадження країни. Сповільнення ринку нерухомості у Китаї спричинило слабший попит та збільшення накопичень. Аналітики зазначають, що позитивне чи негативне сальдо не завжди є проблемою. Воно може вказувати на об'єктивні процеси, наприклад, старіння населення. IMF радить аналізувати загальну позицію країни щодо всього світу, а не лише двосторонню торгівлю.

Вплив тарифів та промислової політики

Мита мають слабкий і нестабільний вплив на поточний рахунок. Бізнес та споживачі часто сприймають їх як постійні або очікують дзеркальних санкцій від інших країн. Через це вони не змінюють своїх звичок заощаджувати, і баланс залишається майже незмінним. Тимчасові тарифи можуть змусити людей відкласти покупки, проте цей ефект зазвичай незначний і швидко минає.

Точкові субсидії чи податкові пільги для окремих галузей також мало впливають на зовнішній баланс. Макроекономічні інструменти, як-от обмеження руху капіталу або примусове стримування фінансової системи, мають сильніший ефект. Вони штучно збільшують заощадження через придушення внутрішнього попиту. IMF підкреслює, що тарифи та промислова політика не є швидким шляхом до вирішення проблем, оскільки вони знижують споживання та заважають економічному зростанню.

Які країни формують найбільше дисбалансів

Чотири економіки — США, Китай, Німеччина та Японія — формують близько двох третин усіх світових економічних дисбалансів. Згідно з графіком IMF, загальний дисбаланс сягнув свого піку напередодні світової фінансової кризи 2008 року, після чого звужувався, але з 2020 року знову почав розширюватися. Накопичення великих і тривалих дисбалансів підвищує ризик фінансової нестабільності у світі. Якщо ці розриви виправлятимуться хаотично, це може призвести до уповільнення глобального зростання та фінансових криз.

Чому це важливо

Розуміння причин глобальних дисбалансів допомагає урядам відмовитися від неефективних торговельних воєн. Вирішення проблем через внутрішні реформи, а не через нові мита, дозволить зберегти економічне зростання та стабільність світової фінансової системи.

