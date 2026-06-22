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22 червня 2026, 15:47

Не більше 10 тисяч євро: як у Європі обмежують розрахунки готівкою

У країнах Європейського Союзу з 10 липня має запрацювати єдиний ліміт на готівкові платежі у розмірі 10 тисяч євро. Нововведення є частиною європейської політики боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, пише «Судово-юридична газета».

У країнах Європейського Союзу має запрацювати єдиний ліміт на готівкові платежі у розмірі 10 тисяч євро.

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Національні ліміти

Наразі в ЄС не існує єдиного загальноєвропейського обмеження на розрахунки готівкою, однак у багатьох державах-членах уже діють власні національні ліміти.

Рішення про встановлення єдиного максимального порогу для готівкових платежів у розмірі 10 тисяч євро було підтримане Європейським парламентом у квітні 2024 року, а наприкінці травня того ж року його схвалила Рада ЄС.

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Після офіційного опублікування відповідного регламенту в Офіційному журналі ЄС документ набуде чинності. Водночас застосовувати нові правила почнуть лише через три роки після цього.

Передбачається, що обмеження не поширюватиметься на фінансові операції між приватними особами, які не здійснюють комерційну діяльність.

Водночас країни ЄС, де вже встановлені нижчі ліміти на готівкові розрахунки, матимуть право зберегти чинні суворіші обмеження.

У Євросоюзі також нагадують про низку інших правил використання готівки. Зокрема, у країнах єврозони продавці не зобов’язані приймати понад 50 монет в межах одного платежу. Крім того, деякі торговельні точки можуть відмовитися приймати великі купюри, наприклад банкноти номіналом 200 євро.

Окремо діють правила щодо переміщення коштів через кордон. Особи, які ввозять до ЄС або вивозять з нього готівку на суму понад 10 тисяч євро, зобов’язані декларувати такі кошти митним органам відповідної країни.

Нові правила покликані уніфікувати підходи до готівкових розрахунків у Євросоюзі та посилити контроль за фінансовими операціями з метою протидії незаконним грошовим потокам.

Де найнижчі ліміти

Найнижчі ліміти наразі діють у Греції та Іспанії. У Греції максимальна сума готівкового платежу становить 500 євро, а в Іспанії — 1000 євро при розрахунках із суб'єктами господарювання.

У Франції резиденти можуть розраховуватися готівкою на суму до 1000 євро, тоді як для нерезидентів цей ліміт збільшено до 15 тисяч євро. В Італії максимальна сума готівкового платежу становить 5000 євро.

Литва та Словенія встановили ліміт у 5000 євро, Латвія — 7200 євро, а Португалія забороняє готівкові платежі від 3000 євро.

У Бельгії ліміт для оплати товарів і послуг становить 3000 євро, а в Польщі обмеження діє лише для розрахунків між підприємцями — до 15 тисяч злотих (близько 3300 євро). Для фізичних осіб обмежень немає.

У Словаччині максимальний розмір готівкового платежу становить 15 тисяч євро, а в Чехії — близько 10,5 тисячі євро на день.

Водночас низка країн не встановлює загальних обмежень на готівкові розрахунки. Серед них — Німеччина, Австрія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Люксембург, Швеція та Ісландія.

Проте навіть у цих державах діють додаткові правила фінансового моніторингу. Наприклад, у Німеччині під час готівкових платежів на суму понад 10 тисяч євро покупець повинен пред’явити документ, що посвідчує особу, а продавець зобов’язаний зафіксувати та зберігати інформацію про клієнта.

Крім того, в окремих країнах діють спеціальні заборони. Так, у Німеччині з 2023 року заборонено купувати нерухомість за готівку, а в Бельгії такі обмеження діють уже тривалий час. На Мальті не можна розраховуватися готівкою на суму від 10 тисяч євро за нерухомість, автомобілі, човни, ювелірні вироби, антикваріат та твори мистецтва.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
zevs1
zevs1
22 червня 2026, 17:00
#
Значит финансовый кризис не за горами.
+
0
Exba
Exba
22 червня 2026, 17:18
#
На Кипре с 1 июля нельзя оплачивать аренду налом, только безналом
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