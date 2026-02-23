Європейський Союз робить масштабний крок у боротьбі з тіньовою економікою та відмиванням грошей, запроваджуючи єдині правила для всіх країн-учасниць. З літа 2027 року максимальна сума, яку можна буде сплатити паперовими грошима за товари чи послуги, складе 10 000 євро, що кардинально змінить фінансові звички жителів тих європейських країн, де раніше таких обмежень не існувало.
ЄС введе ліміт на великі платежі готівкою
Як працюватимуть нові обмеження
Починаючи з 10 липня 2027 року, будь-яка покупка на суму понад 10 тисяч євро має бути оплачена виключно безготівковим шляхом — банківським переказом, карткою чи іншим цифровим способом. Продавець на законодавчому рівні не матиме права прийняти таку суму готівкою.
Це правило стосується виключно комерційних угод, де хоча б одна зі сторін є бізнесом. Тобто, якщо ви купуєте автомобіль в офіційного дилера або розраховуєтесь за ремонт у будівельній компанії, ліміт діятиме повною мірою.
Варто зазначити, що обмеження стосуються лише процесу оплати, а не отримання грошей або зберігання їх удома.
Умови для приватних угод та нерухомості
Для звичайних громадян залишається простір для маневру:
- Приватні продажі: якщо двоє людей домовляються про продаж вживаного авто між собою (і жоден з них не є професійним перекупником), розраховуватися готівкою можна без будь-яких лімітів.
- Нерухомість: при купівлі квартири чи будинку у приватної особи паперові гроші також дозволені. Однак тепер з'являється вимога до нотаріусів: вони зобов'язані офіційно фіксувати в документах спосіб оплати (готівковий чи безготівковий).
Ідентифікація покупців та досвід інших країн
Ще одне важливе нововведення торкнеться значно ширшого кола споживачів. Якщо сума покупки перевищує 3 000 євро (наприклад, дорогі меблі, брендовий годинник чи техніка), а покупець бажає заплатити готівкою, продавець буде зобов'язаний перевірити паспорт або ID-картку і зберегти ці дані у своїх реєстрах.
Цікаво, що Німеччина, де досі можна було платити готівкою без обмежень, довго залишалася «відсталою» в цьому питанні на тлі інших держав Європи. Наприклад:
- У Франції та Іспанії максимальний поріг для готівки давно становить 1 000 євро.
- У Греції розрахуватися купюрами неможливо, якщо сума чека перевищує 500 євро.
- В Італії та Португалії також діють суворі ліміти, а в деяких європейських країнах уже почали поступово демонтувати вуличні банкомати через падіння попиту на них.
Паралельно з цими європейськими ініціативами, в Німеччині також готується реформа відомого кредитного бюро Schufa, що стане ще одним важливим оновленням для місцевих споживачів.
Коментарі