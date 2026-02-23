ЄС введе ліміт на великі платежі готівкою

Європейський Союз робить масштабний крок у боротьбі з тіньовою економікою та відмиванням грошей, запроваджуючи єдині правила для всіх країн-учасниць. З літа 2027 року максимальна сума, яку можна буде сплатити паперовими грошима за товари чи послуги, складе 10 000 євро , що кардинально змінить фінансові звички жителів тих європейських країн, де раніше таких обмежень не існувало.

Як працюватимуть нові обмеження

Починаючи з 10 липня 2027 року, будь-яка покупка на суму понад 10 тисяч євро має бути оплачена виключно безготівковим шляхом — банківським переказом, карткою чи іншим цифровим способом. Продавець на законодавчому рівні не матиме права прийняти таку суму готівкою.

Це правило стосується виключно комерційних угод, де хоча б одна зі сторін є бізнесом. Тобто, якщо ви купуєте автомобіль в офіційного дилера або розраховуєтесь за ремонт у будівельній компанії, ліміт діятиме повною мірою.

Варто зазначити, що обмеження стосуються лише процесу оплати, а не отримання грошей або зберігання їх удома.

Умови для приватних угод та нерухомості

Для звичайних громадян залишається простір для маневру:

Приватні продажі: якщо двоє людей домовляються про продаж вживаного авто між собою (і жоден з них не є професійним перекупником), розраховуватися готівкою можна без будь-яких лімітів.

Нерухомість: при купівлі квартири чи будинку у приватної особи паперові гроші також дозволені. Однак тепер з'являється вимога до нотаріусів: вони зобов'язані офіційно фіксувати в документах спосіб оплати (готівковий чи безготівковий).

Ідентифікація покупців та досвід інших країн

Ще одне важливе нововведення торкнеться значно ширшого кола споживачів. Якщо сума покупки перевищує 3 000 євро (наприклад, дорогі меблі, брендовий годинник чи техніка), а покупець бажає заплатити готівкою, продавець буде зобов'язаний перевірити паспорт або ID-картку і зберегти ці дані у своїх реєстрах.

Цікаво, що Німеччина, де досі можна було платити готівкою без обмежень, довго залишалася «відсталою» в цьому питанні на тлі інших держав Європи. Наприклад:

У Франції та Іспанії максимальний поріг для готівки давно становить 1 000 євро.

У Греції розрахуватися купюрами неможливо, якщо сума чека перевищує 500 євро.

В Італії та Португалії також діють суворі ліміти, а в деяких європейських країнах уже почали поступово демонтувати вуличні банкомати через падіння попиту на них.

Паралельно з цими європейськими ініціативами, в Німеччині також готується реформа відомого кредитного бюро Schufa, що стане ще одним важливим оновленням для місцевих споживачів.