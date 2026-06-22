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22 червня 2026, 17:40

Позичальники збанкрутілих банків побили рекорд з погашення боргів — 28,4 млн грн за травень

У травні 2026 року позичальники банків, що перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів, погасили 28,4 млн грн заборгованості за програмами реструктуризації. Це найбільша місячна сума з початку року. Загалом із 2022 року надходження від позичальників перевищили 1,54 млрд грн.

У травні 2026 року позичальники банків, що перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів, погасили 28,4 млн грн заборгованості за програмами реструктуризації.

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Простіше кажучи: пересічні громадяни та приватній бізнес, які мали кредити в збанкрутілих банках, активніше повертають борги, адже умови для цього зараз справді вигідні.

Які умови повернення боргів діють зараз

Для фізичних осіб на час воєнного стану діють спрощені умови, їх продовжено до 31 серпня 2026 року:

  • відсоткова ставка — символічні 0,001% річних
  • комісія — 1 копійка
  • мінімальний щомісячний платіж: 1 000 грн для звичайних кредитів, 10 000 грн для іпотеки, 5 000 грн для карткових кредитів понад 100 000 грн

Для підприємців і юридичних осіб умови інші: перший внесок — 5% від боргу, далі щомісячні платежі. Ставка залежить від терміну погашення: від 0,1% річних при погашенні до 18 місяців до 5% при терміні понад два роки. Тобто, чим швидше повертається борг, тим дешевше він коштує.

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Чому варто не зволікати

Якщо борг не погасити до завершення процедури ліквідації банку, то залишок продадуть колекторам в першу чергу. Це означає, що людина або бізнес опиниться з боргом уже перед новим кредитором, який, скоріш за все, буде діяти значно жорсткіше.

Щоб приєднатися до програми, фізичній особі достатньо подати заяву до банку та здійснити перший платіж. Юридичним особам і ФОП варто спочатку звернутися до банку-кредитора за консультацією щодо пакету документів.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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