Samsung втратив статус найдорожчої компанії Південної Кореї. Його випередив конкурент

Поряд із Samsung та американською Micron, компанія входить до числа небагатьох великих виробників високошвидкісної пам'яті (HBM), яка використовується в сучасних ШІ-процесорах. SK Hynix є ключовим постачальником для чіпмейкера Nvidia і нещодавно заявила, що вже надала зразки передової пам'яті HBM4 своїм найбільшим клієнтам.

Котирування SK Hynix злетіли ще й на тлі того, що аналітики підвищили цільові показники для компанії напередодні лістингу її американських депозитарних розписок, пояснює Bloomberg.

За даними джерел Reuters, SK Hynix планує провести розміщення ADR у серпні. Проте деталі ще не визначені, уточнюють співрозмовники агентства. Один із них заявив, що Комісія з цінних паперів та бірж США, швидше за все, схвалить заявку SK Hynix на лістинг протягом тижня, починаючи з 22 червня.

Компанія конфіденційно подала документи регулятору ще у березні. Як повідомляло тоді одне з джерел Reuters, SK Hynix планує залучити до $14 млрд. Корейські видання називають цифру аж до 40 трлн ($26 млрд) — сума зросла на тлі потужного ралі акцій цього року на 350%, пише The Korea Herald.