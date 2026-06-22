Акції виробника чіпів пам'яті SK Hynix підскочили на 3,7% на торгах у понеділок, 22 червня. Це забезпечило компанії ринкову капіталізацію у розмірі 2082 трлн (до $1,3 трлн) і дозволило їй обійти свого конкурента Samsung Electronics, ставши найдорожчою компанією Південної Кореї, передає Investing.com. За рік її вартість злетіла на 1000%.
Samsung втратив статус найдорожчої компанії Південної Кореї. Його випередив конкурент
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SK Hynix стала одним із головних бенефіціарів випереджуючого попиту на передові чіпи пам'яті в індустрії штучного інтелекту.
Поряд із Samsung та американською Micron, компанія входить до числа небагатьох великих виробників високошвидкісної пам'яті (HBM), яка використовується в сучасних ШІ-процесорах. SK Hynix є ключовим постачальником для чіпмейкера Nvidia і нещодавно заявила, що вже надала зразки передової пам'яті HBM4 своїм найбільшим клієнтам.
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Котирування SK Hynix злетіли
Котирування SK Hynix злетіли ще й на тлі того, що аналітики підвищили цільові показники для компанії напередодні лістингу її американських депозитарних розписок, пояснює Bloomberg.
За даними джерел Reuters, SK Hynix планує провести розміщення ADR у серпні. Проте деталі ще не визначені, уточнюють співрозмовники агентства. Один із них заявив, що Комісія з цінних паперів та бірж США, швидше за все, схвалить заявку SK Hynix на лістинг протягом тижня, починаючи з 22 червня.
Компанія конфіденційно подала документи регулятору ще у березні. Як повідомляло тоді одне з джерел Reuters, SK Hynix планує залучити до $14 млрд. Корейські видання називають цифру аж до 40 трлн ($26 млрд) — сума зросла на тлі потужного ралі акцій цього року на 350%, пише The Korea Herald.
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