Укрзалізниця змінила правила повернення квітків

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 травня 2026, 9:34

Укрзалізниця змінила правила повернення квітків

Відсьогодні, 2 травня, в Україні набирають чинності нові правила повернення залізничних квитків. Відповідний наказ Міністерства розвитку громад та територій запроваджує диференційовану систему виплат: чим раніше пасажир повертає квиток, тим більшу суму він отримує назад. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Фото: Укрзалізниця

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові умови для пасажирів

Тепер відсоток відшкодування залежить від того, за скільки днів до поїздки ви вирішили скасувати поїздку. Для рейсів, продаж на які відкривається за 20 діб, діють такі умови:

  • 15−20 днів до рейсу — повертається 100% вартості.
  • 10−14 днів — відшкодування становить 90−95%.
  • 5−9 днів — пасажир отримує 75%.
  • 1−4 дні — повертається лише 50%.

Менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення — виплачується тільки вартість плацкарти (невелика частина вартості залізничного квитка, яка засвідчує право пасажира на зайнятість окремого пронумерованого місця у вагоні, тобто без вартості власного перевезення).

Умови для військових

Для військовослужбовців Сил оборони України, які оформлюють квитки через застосунок «Армія+», правила залишаються незмінними. Вони мають право на 100% відшкодування вартості квитка за умови його скасування до моменту відправлення поїзда. Повернення здійснюється онлайн безпосередньо у застосунку.

В Укразілізниці заявили, що нова модель диференційованих умов повернення обґрунтовується не на фіксованому «календарному» періоді для реалізації проїзних документів (20 або 14 днів), а на фактичному, течі якого хочеться перебувати у відкритому продажі. Саме для цієї моделі використовується подвійна шкала, де враховується, коли саме було відкрито продаж на конкретному маршруті та скільки днів залишилося до відправлення на момент повернення квитка.

Якщо продаж відкривається менше ніж за 14 днів до відправлення, як і у випадку з деякими рейсами до прифронтових міст, система працює за адаптованою логікою. Пасажир отримує повне повернення в межах реального доступного періоду відкриття продажу, а фінансові обмеження застосовуються тільки в міру наближення до дати відправлення поїзда.

Наприклад, якщо продаж відкривається з горизонтом на 10 днів:

  • повернення квітки за 10 днів до відправлення забезпечує повернення 95% вартості;
  • за 5−9 днів до відправлення — 75% вартості;
  • за 1−4 дні — 50% вартості;
  • за 24 години, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення поїзда повертається тільки вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.

Мета змін

Основна мета такого підходу — стимулювати більш оперативне повернення квітків відразу після зміни планів, що, за своїм часом, підвищить прогнозованість пасажиропотоку для залізниці та дозволить ефективніше керувати рухомим складом. Вільні місця раніше повертаються у вільний продаж і стануть доступними для інших пасажирів.

Також нові правила повернення стануть ще одним інструментом боротьби з перекупами, для яких здача квітів в останній момент стане невигідною практикою. Це також дозволить підвищити доходи залізниці на фоні зростаючих витрат на відновлення рухомого стану та інфраструктури в результаті регулярних обстрілів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Hennady
2 травня 2026, 9:46
#
«Укрзалізниця змінила правила повернення квітків» — квітів? (якщо читати заголовки)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 31 незареєстрований відвідувач.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами