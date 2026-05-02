Укрзалізниця змінила правила повернення квітків

Відсьогодні, 2 травня, в Україні набирають чинності нові правила повернення залізничних квитків. Відповідний наказ Міністерства розвитку громад та територій запроваджує диференційовану систему виплат: чим раніше пасажир повертає квиток, тим більшу суму він отримує назад. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Нові умови для пасажирів

Тепер відсоток відшкодування залежить від того, за скільки днів до поїздки ви вирішили скасувати поїздку. Для рейсів, продаж на які відкривається за 20 діб, діють такі умови:

15−20 днів до рейсу — повертається 100% вартості.

10−14 днів — відшкодування становить 90−95%.

5−9 днів — пасажир отримує 75%.

1−4 дні — повертається лише 50%.

Менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення — виплачується тільки вартість плацкарти (невелика частина вартості залізничного квитка, яка засвідчує право пасажира на зайнятість окремого пронумерованого місця у вагоні, тобто без вартості власного перевезення).

Умови для військових

Для військовослужбовців Сил оборони України, які оформлюють квитки через застосунок «Армія+», правила залишаються незмінними. Вони мають право на 100% відшкодування вартості квитка за умови його скасування до моменту відправлення поїзда. Повернення здійснюється онлайн безпосередньо у застосунку.

В Укразілізниці заявили, що нова модель диференційованих умов повернення обґрунтовується не на фіксованому «календарному» періоді для реалізації проїзних документів (20 або 14 днів), а на фактичному, течі якого хочеться перебувати у відкритому продажі. Саме для цієї моделі використовується подвійна шкала, де враховується, коли саме було відкрито продаж на конкретному маршруті та скільки днів залишилося до відправлення на момент повернення квитка.

Якщо продаж відкривається менше ніж за 14 днів до відправлення, як і у випадку з деякими рейсами до прифронтових міст, система працює за адаптованою логікою. Пасажир отримує повне повернення в межах реального доступного періоду відкриття продажу, а фінансові обмеження застосовуються тільки в міру наближення до дати відправлення поїзда.

Наприклад, якщо продаж відкривається з горизонтом на 10 днів:

повернення квітки за 10 днів до відправлення забезпечує повернення 95% вартості;

за 5−9 днів до відправлення — 75% вартості;

за 1−4 дні — 50% вартості;

за 24 години, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення поїзда повертається тільки вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.

Мета змін

Основна мета такого підходу — стимулювати більш оперативне повернення квітків відразу після зміни планів, що, за своїм часом, підвищить прогнозованість пасажиропотоку для залізниці та дозволить ефективніше керувати рухомим складом. Вільні місця раніше повертаються у вільний продаж і стануть доступними для інших пасажирів.

Також нові правила повернення стануть ще одним інструментом боротьби з перекупами, для яких здача квітів в останній момент стане невигідною практикою. Це також дозволить підвищити доходи залізниці на фоні зростаючих витрат на відновлення рухомого стану та інфраструктури в результаті регулярних обстрілів.