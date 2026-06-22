Курс долара на міжбанківському валютному ринку поступово наближається до психологічної позначки 45 грн. Станом на поточні торги котирування долара перебувають у діапазоні 44,92−44,96 грн/$. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
22 червня 2026, 12:29
Долар на міжбанку наближається до позначки 45 грн
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Що впливатиме на курс
Найближчим часом ключовими для валютного ринку залишатимуться два фактори: поведінка Національного банку та динаміка долара і євро на світових ринках.
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За прогнозами аналітика, у базовому сценарії офіційний курс долара може перебувати в межах 44,65−45,10 грн. На готівковому ринку долар очікується в діапазоні 44,75−45,25 грн.
Офіційний курс євро, за базовим прогнозом, може залишатися в межах 51−52 грн, а готівковий — 51,5−52,5 грн.
Джерело: Мінфін
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