Долар на міжбанку наближається до позначки 45 грн

Курс долара на міжбанківському валютному ринку поступово наближається до психологічної позначки 45 грн. Станом на поточні торги котирування долара перебувають у діапазоні 44,92−44,96 грн/$. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Що впливатиме на курс

Найближчим часом ключовими для валютного ринку залишатимуться два фактори: поведінка Національного банку та динаміка долара і євро на світових ринках.

Читайте також: Коли обмінники почнуть звужувати спреди за готівковим доларом та євро

За прогнозами аналітика, у базовому сценарії офіційний курс долара може перебувати в межах 44,65−45,10 грн. На готівковому ринку долар очікується в діапазоні 44,75−45,25 грн.

Офіційний курс євро, за базовим прогнозом, може залишатися в межах 51−52 грн, а готівковий — 51,5−52,5 грн.