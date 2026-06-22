Ціни на авіаквитки б'ють рекорди, хоча паливо подешевшало майже вдвічі

Мирна угода між США та Іраном обвалила ціни на нафту і авіакомпанії вже рахують мільярди заощаджень на паливі. Але пасажирам радіти зарано: квитки дешевшати не будуть. Про це розповідає видання Reuters.

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Спотова ціна авіаційного палива в США впала з $4,88 за галон на початку квітня до $2,85 у червні. Якщо такий рівень збережеться, американська авіагалузь зекономить понад $40 млрд на рік. Це колосальні гроші, але авіакомпанії мають намір спрямувати їх на відновлення прибутків, а не на зниження тарифів.

Чому квитки залишаться дорогими

Справа в тому, що ціни на квитки зростали повільніше, ніж на паливо. З січня по травень авіапаливо дорожчало втричі швидше за тарифи. За підрахунками Deutsche Bank, авіакомпанії окупили лише 60 центів із кожного додатково витраченого долара на паливо. Тепер, коли паливо дешевшає, перевізники хочуть спочатку вийти в плюс і лише потім, можливо, думати про знижки.

Додатковий фактор — обмежена кількість місць. Затримки поставок нових літаків і скорочення бюджетних перевізників не дозволяють різко наростити пропозицію. Наприклад, кількість місць на внутрішніх рейсах США у третьому кварталі зросте лише на 0,4% проти очікуваних 4,6% до початку близькосхідної кризи.

Якщо місць мало, а попит стабільно високий, знижувати ціни взагалі немає сенсу.

Що кажуть самі авіакомпанії

Генеральний директор United Airlines Скотт Кірбі заявив, що компанія «на шляху до відновлення на 100% до кінця року», маючи на увазі повне покриття паливних витрат за рахунок тарифів. А представники Delta, American та United наголосили, що станом на червень повернули лише 40−50% від тих втрат, які зазнали через зростання цін на паливо.

Головний операційний директор Southwest на питання про повернення до нормальних цін відповів риторично: «Коли ціни на паливо знизяться?» — маючи на увазі, що навіть після падіння авіапаливо все ще коштує на 54% дорожче, ніж рік тому.

Висновок для пасажирів невтішний: доки авіакомпанії не відновлять прибутки (а на це потрібні місяці!) суттєвого здешевлення квитків чекати не варто.

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