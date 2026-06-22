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22 червня 2026, 11:46

У «Паспортних сервісах» запустили верифікацію через BankID

З 22 червня центри «Паспортний сервіс» тестують нову систему підтвердження особи під час запису в електронну чергу. Державне підприємство «Документ» запровадило верифікацію через BankID Національного банку України.

З 22 червня центри «Паспортний сервіс» тестують нову систему підтвердження особи під час запису в електронну чергу.

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Перевірка відбувається безпосередньо в момент бронювання місця в черзі. Тобто записатися на прийом анонімно або «на когось іншого» вже не вийде — система одразу ідентифікує людину через її банківський акаунт.

Це зроблено, щоб позбутися спекуляції з талонами. Практика перепродажу місць у черзі до паспортних центрів давно стала болючою темою: люди або переплачували за «зручний» час, або взагалі не могли записатися через те, що слоти миттєво скуповувалися посередниками.

Верифікація через BankID має технічно унеможливити цю схему.

BankID НБУ — це система онлайн-ідентифікації, яка дозволяє підтвердити особу через інтернет-банкінг українських фінансових установ. Вона вже використовується для доступу до різних державних і адміністративних сервісів і вважається одним із найнадійніших інструментів дистанційної верифікації.

Наразі система працює в тестовому режимі. ДП «Документ» позиціонує цей крок як частину ширшої стратегії забезпечення «прозорого, чесного та максимально комфортного доступу» до послуг.

Якщо тест пройде успішно, верифікація через BankID, очевидно, стане обов'язковою умовою для запису в усіх паспортних центрах країни.

Читайте також: НБУ відновлює тарифи на послуги в Системі BankID

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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