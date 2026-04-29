НБУ відновлює тарифи на послуги в Системі BankID

У Системі BankID НБУ з 24 червня 2026 року відновлюються тарифи на послуги, що надаються Національним банком її абонентам, зокрема за їх підключення до системи та оброблення нею успішних ідентифікацій користувачів, йдеться у повідомленні регулятора.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому відновили?

Відновлення тарифів запроваджується з метою забезпечення можливостей для ефективного розвитку системи та відшкодування витрат на її супроводження.

Тарифи встановлюються лише для комерційних абонентів — банків та інших юридичних осіб, що надають комерційні послуги, і не стосуються користувачів системи — фізичних осіб.

Водночас Національний банк залишає безплатними послуги для абонентів, які використовують Систему BankID НБУ для надання користувачам виключно некомерційних послуг (послуги, що надаються державними установами, закладами освіти публічного права, громадськими організаціями тощо).

Оновлені тарифи

Так, для комерційних абонентів запроваджуються оновлені тарифи на послуги Національного банку (тарифи зазначено без урахування ПДВ, послуги підлягають оподаткуванню ПДВ):

Підключення комерційного абонента до системи:

абонента-ідентифікатора — 18 000 грн;

абонента — надавача послуг / абонента — надавача послуг зі спеціальним статусом — 14 000 грн;