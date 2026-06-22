Валютний дефіцит тисне на гривню: яким буде курс долара та євро

Національний банк демонструє готовність утримувати курс долара поблизу позначки 45 грн. Водночас на тлі глобального зміцнення американської валюти така політика може ставати дедалі дорожчою для регулятора. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Додатковий тиск на НБУ створює зростаючий внутрішній дефіцит валюти. Якщо ситуація на ринку не зміниться, а продавці валюти не активізуються під час податкового періоду, у Нацбанку може залишитися небагато варіантів, окрім поступового послаблення гривні вище за психологічну позначку 45 грн за долар.

Що впливатиме на курс

Найближчим часом ключовими для валютного ринку залишатимуться два фактори: поведінка Національного банку та динаміка долара і євро на світових ринках.

НБУ продовжує дотримуватися принципу «конструктивної невизначеності», не даючи ринку чітких сигналів щодо короткострокового напрямку курсу. Такий підхід дозволяє регулятору стримувати спекулятивні очікування та зберігати більшу гнучкість у валютних інтервенціях.

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Водночас загальний девальваційний тренд зберігається. За оцінками аналітиків, у четвертому кварталі долар може рухатися в напрямку 46−47 грн, якщо тиск на валютний ринок не знизиться.

Євро залежатиме від нафти та геополітики

Окрему роль відіграватиме курс євро, який залежатиме від ситуації на світовому енергетичному ринку. Зокрема, важливим фактором залишається ситуація навколо Ормузької протоки, статус якої впливає на очікування щодо цін на нафту.

Відкрита протока та зниження нафтових котирувань можуть стримувати корекцію євро. Натомість зростання цін на нафту, навпаки, чинитиме тиск на європейську валюту.

З огляду на важливість євро для української економіки, НБУ, ймовірно, не допустить суттєвого просідання офіційного курсу євро нижче 51 грн.

Прогноз курсу

У базовому сценарії офіційний курс долара може перебувати в межах 44,65−45,10 грн. На готівковому ринку долар очікується в діапазоні 44,75−45,25 грн.

Офіційний курс євро, за базовим прогнозом, може залишатися в межах 51−52 грн, а готівковий — 51,5−52,5 грн.

Таким чином, найближчими тижнями валютний ринок залишатиметься залежним як від дій Нацбанку, так і від глобальної динаміки долара, євро та цін на нафту. Поки що регулятор утримує ситуацію контрольованою, однак вартість такої стабільності може зростати.

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