Як взяти кредит за програмою «єОселя»: практичні поради

Програма «єОселя» може стати потужним стимулом для вчителів, науковців, медпрацівників працювати за своїм фахом і покликанням, адже вона дає змогу отримати базис для комфортного життя — власне житло. Про це розповіла Катерина Личана, начальниця управління по роботі з партнерами Глобус банка .

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Переваги «єОселя»

Для цих категорій громадян «єОселя» передбачає найкращі кредитні умови: позику можна отримати терміном до 20 років за ставкою 3% на перші 10 років погашення та 6% — на наступні 10 років із першим внеском від 20% вартості житла, а для позичальників віком до 25 років — від 10%.

Однією з умов надання кредиту є платоспроможність позичальника, а також нагальна потреба у власному житлі (або його відсутність чи недостатня площа проживання — менше ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного наступного члена сім'ї).

Банкірка звернула увагу на те, що сума кредиту залежить від кількості членів родини та розміру доходів позичальника та його родини. Водночас експертка зауважила, що головне питання, яке передусім турбує вчителів чи лікарів, — це невисокий рівень доходу, що суттєво ускладнює можливість узяти участь у державній іпотечній програмі.

«Вартість житла досить висока, тому цілком очевидно, що рівень заробітку в пільгових категорій громадян, особливо у молодих фахівців, недостатній для того, щоб заощадити кошти на великий первинний внесок та сплачувати високу процентну ставку. Саме тому, здійснити мрію про власне житло можна за допомогою державної програми «єОселя», — зауважила банкірка.

Вона пояснила, що згідно з правилами державної іпотечної програми кредит надається, якщо один із членів родини — позичальник — має право на участь у програмі, але для визначення платоспроможності позичальника банк може взяти до уваги сукупний дохід всієї сім'ї.

Зараз за програмою «єОселя» середня сума кредиту становить 1,65 млн грн, за такої суми кредиту максимальний платіж у перший місяць буде лише 11 тис. грн — це часткове погашення кредиту та оплата нарахованих відсотків, і з кожним місяцем платіж буде зменшуватись.

«За нашими розрахунками, якщо сукупний місячний дохід родини з 2-х осіб становить від 40 тис. грн і така родина готова внести мінімальний перший внесок у розмірі від 20%, то акредитовані в „єОселі“ банки не відмовлять у кредиті, а надана сума буде достатньою, щоб придбати оселю за ціною від 2,1 млн грн», — пояснює експертка.

Також є додатковий механізм — якщо, приміром, позичальник не в шлюбі, то батьки молодого фахівця чи фахівчині можуть стати поручителями для отримання кредиту.

«Не секрет, що молодому вчителю, зарплата якого не дозволяє оформити іпотеку, можуть допомогти працюючі батьки. І програма „єОселя“ враховує таку можливість. За таких обставин рішення про надання кредиту ухвалюється на основі інформації про доходи не лише позичальника, а і його батьків», — акцентує Катерина Личана.

За її словами, акредитовані банки залежно від обставин найчастіше готові надати кредити на суму до 2 млн грн, що разом із першим внеском (умовно 20%), що відповідає ринковій вартості квартири в новобудові площею від 40 до 50 м².

«Згідно з програмою „єОселя“ загальна площа квартири, на яку можна отримати кредит, становить не більш як 52,5 м² загальної площі та додатково 21 м² на кожного наступного члена сім'ї. Але, якщо в родини молодого вчителя чи лікаря є вагомі заощадження та є бажання придбати квартиру для майбутньої великої родини, то це можна здійснити через більший початковий внесок», — розказала фахівчиня.

Алгоритм участі в «єОселя»

Подача заявки на участь у програмі через портал «Дія». Необхідно вказати вік, сімейний статус позичальника, назву установи, де він / вона працює, рівень доходу, наявність поручителів та їхній дохід, суму першого внеску.

Схвалення участі. Якщо заявка оформлена правильно й відповідає умовам програми, то незабаром громадянин отримує сповіщення про її схвалення

«Буквально відразу після схвалення заявки потенційний позичальник отримує повідомлення з пропозиціями від акредитованих банків щодо готовності надати кредит і зазначенням його суми. Банки дуже оперативно ухвалюють таке рішення. Погодження або відмова по кожному банку з’являються в „Дії“ заявника. Але в „Дії“ — це попереднє схвалення, для остаточного рішення необхідно знайти нерухомість, яку планується придбати, та звернутись в банк із повним пакетом документів», — деталізувала Личана.

Вибір об'єкта та банку. Протягом 30 днів після схвалення заявки позичальник має обрати банк та житловий об'єкт для придбання.

«Для нерухомості на вторинному ринку існують обмеження з введення будинку в експлуатацію — це 3 або 10 років залежно від категорій позичальника та територіального розміщення нерухомості, яка купується. Водночас обрати квартиру на первинному ринку значно простіше: перелік акредитованих об'єктів розташований на сайтах обраного позичальником банку та „Укрфінжитло“, яка є оператором програми „єОселя“. Необхідно обрати локацію житлового комплексу та звернутись до забудовника, де можна підібрати оселю за площею, плануванням і навіть обрати бажаний поверх. Крім того, нерухомість на первинному ринку дешевше, ніж на вторинному», — пояснює банкірка.