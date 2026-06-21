Новини логістики: в Києві обмежать рух, державні дороги ремонтують, поїзд до Кишинева тепер щодня

Українські дороги отримують удари з двох боків — від російських обстрілів і від звичайних зим. Обидва чинники руйнують покриття швидше, ніж його встигають відновлювати. Проте роботи тривають і результати вже є. Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

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У Києві тимчасово перекриють смуги на бульварі Лесі Українки

З 22 червня по 15 липня на бульварі Лесі Українки в Печерському районі частково обмежать рух. Щодня з 08:00 до 20:00 фахівці облаштовуватимуть дорожнє огородження на ділянці від станції метро «Печерська» до Печерського шляхопроводу. На цей час перекриють крайні ліві смуги в обох напрямках.

Це не єдине обмеження в місті. До 30 листопада діють обмеження руху біля станції метро «Чернігівська». Там триває капітальний ремонт після демонтажу аварійного шляхопроводу.

Також вже оголошено тендер на реконструкцію транспортного вузла на підходах до Південного мосту.

На державних дорогах ліквідували 15,3 млн кв. м пошкоджень

З початку року на дорогах державного значення відновлено понад 15,3 млн кв. м покриття.

Серед ключових напрямків:

Міжнародна траса М-07 (Київ — Ковель — Ягодин): лише у Волинській області за три місяці відновлено 153 тис. кв. м на шляху до пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ». На Черкащині завершили ремонт ділянок траси М-05 (Київ — Одеса) та М-30 загалом 484 тис. кв. м. В Івано-Франківській області на дорогах Н-09 та Н-10 ліквідували пошкодження на 277,5 тис. кв. м. На Житомирщині відновили покриття на магістралі М-06 (Київ — Чоп) та відкрили повноцінний рух на 20-кілометровій ділянці траси М-21.

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На українсько-молдовському кордоні модернізували чотири пункти пропуску

В Одеській області оновили чотири пункти пропуску на кордоні з Молдовою: «Старокозаче — Тудора»

«Долинське — Чишмікіой»

«Лісне — Сеіць»

«Малоярославець 1 — Чадир-Лунга». На кожному встановили нові модульні споруди для персоналу, оновили інженерні мережі, облаштували резервні джерела живлення, освітлення, навіси та пішохідну інфраструктуру. Окремим об'єктом став сучасний сервісний майданчик площею 1,7 га на трасі М-15 Одеса — Рені поблизу пункту пропуску «Рені — Джюрджюлешть». Він розрахований на 46 місць для вантажівок і 13 — для легкових авто, включно з місцями для маломобільних груп. Є туалет, навіси для відпочинку та необхідні комунікації. Поїзд «Бессарабія» Київ — Кишинів переходить на щоденний рейс З 28 червня міжнародний поїзд «Бессарабія» курсуватиме щодня замість кількох разів на тиждень. Водночас змінюється час відправлення з Кишинева: поїзд вирушатиме о 19:52 замість 17:42, що зручніше для пересадок. У першому щоденному рейсі дебютує новий дитячий вагон для родин із дітьми. У складі також є плацкартні та купейні вагони. Квитки вже доступні в застосунку «Укрзалізниці», на сайті та в касах. Читайте також: Один із найдовших маршрутів Європи: біля кордону України запускають новий потяг