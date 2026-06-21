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21 червня 2026, 18:06

Кредитні канікули для військових: закон працює, але є нюанси

Українські військовослужбовці мають законне право не сплачувати відсотки, штрафи та пеню за кредитами на час служби. Але умови отримання пільги суттєво різняться залежно від статусу військовослужбовця. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Українські військовослужбовці мають законне право не сплачувати відсотки, штрафи та пеню за кредитами на час служби.

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Хто має право на пільгу

Для мобілізованих і резервістів кредитні канікули починають діяти автоматично з першого дня призову та тривають до дня звільнення зі служби. Неважливо, де людина служить — на передовій чи в тилу.

Для контрактників умови жорсткіші. Пільга поширюється лише на тих, хто безпосередньо брав участь у бойових діях або заходах із забезпечення оборони: в АТО, ООС або в операціях із відсічі агресії РФ після 24 лютого 2022 року. Причому достатньо навіть одного дня такої участі — пільга виникає з першого дня і діє на весь подальший період служби в особливий період.

Контрактники, які служать в тилу, на кредитні канікули претендувати не можуть. Не поширюється пільга й на іноземців та осіб без громадянства у складі ЗСУ.

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На які кредити пільга не діє

Кредитні канікули не застосовуються до позик на купівлю житла, автомобілів та обладнання для енергонезалежності, якщо відсотки за ними вже компенсуються державою або за іншими програмами.

Також це стосується випадків, коли відсотки компенсуються третіми особами (наприклад, підприємством, де працював військовий до мобілізації).

Які документи потрібні для оформлення пільги

Для мобілізованих і резервістів базовий пакет такий:

  • військовий квиток або посвідчення офіцера
  • довідка за формою № 5 про проходження служби
  • витяг із наказу про призначення, якщо у довідці не вказано вид служби
  • свідоцтво про шлюб, якщо документи подає дружина або чоловік

Контрактникам додатково потрібне підтвердження участі в бойових діях: довідка за формою № 12 або довідка відповідно до додатків 1, 4 чи 6 до Порядку № 413. Усі документи видає стройова частина за місцем служби.

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Після отримання цих документів банк зобов'язаний припинити нарахування відсотків, пені та штрафів. Відмовити у застосуванні пільги фінансова установа не має права.

Право на кредитні канікули закріплено в пункті 15 статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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