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21 червня 2026, 11:56

Іллінойс хоче брати 0,2% за кожен крипто-переказ, навіть між власними гаманцями

Штат Іллінойс розглядає введення податку на переводи криптовалюти в розмірі 0,2% від суми транзакції. Про це повідомило видання Coinspot. Саме по собі оподаткування крипти нікого не дивує, але деталі цієї ініціативи викликають справжнє здивування.

Штат Іллінойс розглядає введення податку на переводи криптовалюти в розмірі 0,2% від суми транзакції.

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Головна особливість пропозиції полягає в тому, що збір стягуватиметься не лише з операцій на біржах, а й із переказів між особистими гаманцями одного й того самого користувача. Тобто якщо ви просто переміщуєте власні біткоїни з одного свого гаманця на інший — жодна угода не відбувається, власник не змінюється, але податок все одно нараховується.

Логіку цього рішення пояснити складно.

Для активних користувачів це відчутний удар. Ті, хто регулярно перебалансовує портфель, розподіляє активи між гаманцями для зберігання або готує кошти до торгівлі, раптом опиняться перед необхідністю платити за кожен такий рух. Ставка в 0,2% виглядає скромно, але при великих сумах або частих операціях перетворюється на помітну статтю витрат.

Фактично крипто-переказ починає нагадувати банківську транзакцію з чіткою вартістю та необхідністю заздалегідь прораховувати доцільність кожного руху коштів. Це суперечить самій природі децентралізованих активів, які задумувалися як інструмент вільного переміщення цінності без посередників.

Якщо законопроєкт буде ухвалений, варто очікувати, що користувачі скорочуватимуть кількість транзакцій, активність впаде, а частина учасників ринку може просто перейти до менш активної стратегії управління активами.

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Але є й ширший контекст. Іллінойс — не перший і, мабуть, не останній. Якщо ініціатива буде реалізована, інші американські штати отримають готовий прецедент для подібних кроків. І тоді питання «платити чи не платити за переказ між власними гаманцями» може стати актуальним далеко за межами одного штату.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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