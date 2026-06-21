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21 червня 2026, 11:10

Українська агропродукція в ЄС: квоти вичерпуються швидше, ніж минає рік

Станом на 1 червня 2026 року Україна демонструє високу активність у використанні тарифних квот у рамках зони вільної торгівлі з ЄС (DCFTA). Частина квот уже вичерпана повністю, решта стрімко скорочується через великий попит на українську продовольчу продукцію. Про це повідомляє спільнота аграріїв UCAB.

Станом на 1 червня 2026 року Україна демонструє високу активність у використанні тарифних квот у рамках зони вільної торгівлі з ЄС (DCFTA).

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У режимі ліцензування майже повністю використані квартальні квоти на:

  • свіже м'ясо птиці — 23,3 тис. т
  • яйця птиці — 2,25 тис. т
  • яйця та яйцепродукти — 2,25 тис. т

Також повністю вичерпана річна квота на пшеницю — 1,3 млн т. Це особливо показово: рік ще не закінчився, а ліміт вже досягнуто.

У режимі «перший прийшов — перший заїхав» найвищий рівень використання демонструють:

  • соки — 81,2%
  • кукурудза — 58,6%
  • натуральний мед — 54,5%
  • неденатурований етиловий спирт — 50,3%
  • цукор — 46,5%

Деякі позиції поки що вибираються повільніше. Заморожене м'ясо птиці — лише 9,5% від річного обсягу, борошно — 24,8%, вершкове масло — 13,1%. Але до кінця року залишається ще кілька місяців, і темп може суттєво прискоритися.

Загальна картина: українська агропродукція користується стабільним попитом у ЄС, і надані квоти — реально затребуваний інструмент доступу на європейський ринок.

На цьому тлі варто зазначити, що президент Польщі Кароль Навроцький публічно попередив: вступ України до ЄС становить загрозу для польського сільського господарства.

За його словами, він активно протидіятиме сценаріям, за яких польські фермери опиняться в нерівних конкурентних умовах з українськими виробниками. Ця позиція може стати одним із чинників, що ускладнюватимуть євроінтеграційний шлях України в аграрному вимірі.

Читайте також: Збитки агросектору через війну сягнули $11 млрд — це лише частина втрат

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zephyr
zephyr
21 червня 2026, 12:42
#
Пока Украина не уничтожит свою аграрку, или не продаст её концернам- не будет она в составе ЕС. Тоже самое, касается и полного цикла производства стали.
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