Станом на 1 червня 2026 року Україна демонструє високу активність у використанні тарифних квот у рамках зони вільної торгівлі з ЄС (DCFTA). Частина квот уже вичерпана повністю, решта стрімко скорочується через великий попит на українську продовольчу продукцію. Про це повідомляє спільнота аграріїв UCAB.
Українська агропродукція в ЄС: квоти вичерпуються швидше, ніж минає рік
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У режимі ліцензування майже повністю використані квартальні квоти на:
- свіже м'ясо птиці — 23,3 тис. т
- яйця птиці — 2,25 тис. т
- яйця та яйцепродукти — 2,25 тис. т
Також повністю вичерпана річна квота на пшеницю — 1,3 млн т. Це особливо показово: рік ще не закінчився, а ліміт вже досягнуто.
У режимі «перший прийшов — перший заїхав» найвищий рівень використання демонструють:
- соки — 81,2%
- кукурудза — 58,6%
- натуральний мед — 54,5%
- неденатурований етиловий спирт — 50,3%
- цукор — 46,5%
Деякі позиції поки що вибираються повільніше. Заморожене м'ясо птиці — лише 9,5% від річного обсягу, борошно — 24,8%, вершкове масло — 13,1%. Але до кінця року залишається ще кілька місяців, і темп може суттєво прискоритися.
Загальна картина: українська агропродукція користується стабільним попитом у ЄС, і надані квоти — реально затребуваний інструмент доступу на європейський ринок.
На цьому тлі варто зазначити, що президент Польщі Кароль Навроцький публічно попередив: вступ України до ЄС становить загрозу для польського сільського господарства.
За його словами, він активно протидіятиме сценаріям, за яких польські фермери опиняться в нерівних конкурентних умовах з українськими виробниками. Ця позиція може стати одним із чинників, що ускладнюватимуть євроінтеграційний шлях України в аграрному вимірі.
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