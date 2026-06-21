Українська агропродукція в ЄС: квоти вичерпуються швидше, ніж минає рік

Станом на 1 червня 2026 року Україна демонструє високу активність у використанні тарифних квот у рамках зони вільної торгівлі з ЄС (DCFTA). Частина квот уже вичерпана повністю, решта стрімко скорочується через великий попит на українську продовольчу продукцію. Про це повідомляє спільнота аграріїв UCAB .

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У режимі ліцензування майже повністю використані квартальні квоти на:

свіже м'ясо птиці — 23,3 тис. т

яйця птиці — 2,25 тис. т

яйця та яйцепродукти — 2,25 тис. т

Також повністю вичерпана річна квота на пшеницю — 1,3 млн т. Це особливо показово: рік ще не закінчився, а ліміт вже досягнуто.

У режимі «перший прийшов — перший заїхав» найвищий рівень використання демонструють:

соки — 81,2%

кукурудза — 58,6%

натуральний мед — 54,5%

неденатурований етиловий спирт — 50,3%

цукор — 46,5%

Деякі позиції поки що вибираються повільніше. Заморожене м'ясо птиці — лише 9,5% від річного обсягу, борошно — 24,8%, вершкове масло — 13,1%. Але до кінця року залишається ще кілька місяців, і темп може суттєво прискоритися.

Загальна картина: українська агропродукція користується стабільним попитом у ЄС, і надані квоти — реально затребуваний інструмент доступу на європейський ринок.

На цьому тлі варто зазначити, що президент Польщі Кароль Навроцький публічно попередив: вступ України до ЄС становить загрозу для польського сільського господарства.

За його словами, він активно протидіятиме сценаріям, за яких польські фермери опиняться в нерівних конкурентних умовах з українськими виробниками. Ця позиція може стати одним із чинників, що ускладнюватимуть євроінтеграційний шлях України в аграрному вимірі.

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