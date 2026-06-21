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21 червня 2026, 9:04

Ормузька протока під тиском: Іран погрожує, Трамп відповідає, судна пливуть

Субота видалася насиченою на гучні заяви Вашингтону та Тегерану. Але поки що саме заяви залишаються головним інструментом тиску.

Субота видалася насиченою на гучні заяви Вашингтону та Тегерану.
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Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про повторне закриття Ормузької протоки у відповідь на продовження ізраїльських ударів у Лівані та невиконання США першого пункту угоди про припинення війни.

США цю заяву відкинули.

«Іран не контролює Ормузьку протоку. Рух триває, американські сили стежать за ситуацією», — заявив речник Центрального командування США капітан Тім Хокінс.

За даними американських військових, у суботу через протоку пройшли 55 торгових суден із понад 17 мільйонами барелів нафти на борту. Сайти моніторингу морського трафіку також фіксували безперервний рух суден через протоку протягом усього дня.

Дональд Трамп відповів Тегерану власною погрозою: якщо остаточна угода не буде підписана протягом 60 днів, США запровадять власне мито за прохід через протоку як плату за захист країн Близького Сходу. Нагадаємо, що рамкова угода, підписана в середу, передбачає вільний прохід суден протягом саме цього терміну.

Тим часом переговорний процес повільно рухається. Ключовий посередник, Пакистан, повідомив, що технічні переговори між США та Іраном стартують у неділю за участі катарських медіаторів. Американські спецпосланці Стів Вітков і Джаред Кушнер вже прибули до Швейцарії. Іранська делегація на чолі зі спікером парламенту Мохаммадом Багером Галібафом і міністром закордонних справ Аббасом Арагчі вилетіла з Тегерана.

Ситуацію ускладнює Ліван: у суботу ізраїльські удари по півдню країни забрали щонайменше 16 життів, у тому числі двох дітей. Загальні втрати в останній ізраїльсько-ліванській війні вже перевищили 4 000 осіб.

На тлі цієї риторики американські фондові індекси демонструють впевнене зростання. Ринки, схоже, оцінюють гучні заяви саме як заяви, не надаючи їм надмірної ваги.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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