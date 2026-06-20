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20 червня 2026, 15:52

В ЄС змінюються правила водійських прав категорії B: електромобілі отримають вищий ваговий ліміт

Водіїв із правами категорії B у країнах Євросоюзу очікують приємні зміни. Європарламент ухвалив нову директиву про водійські права ще в жовтні 2025 року, і тепер вона поступово набирає чинності в країнах-членах. Про це повідомив сайт Аusnews.

Водіїв із правами категорії B у країнах Євросоюзу очікують приємні зміни.

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Що зміниться для водіїв

До цього часу права категорії B дозволяли керувати автомобілями вагою до 3 500 кг, і це правило діяло ще з 1980 року. Але зі зростанням популярності електромобілів дедалі більше нових моделей наближається до цієї межі через важкі батареї. Щоб не обмежувати водіїв у виборі транспорту, ліміт вирішили підвищити.

Відтепер для електромобілів і гібридів допустима маса зростає до 4 250 кг, за умови, що стаж водія становить не менше двох років. Для авто-будинків підвищення також діє, але потребує додаткового навчання. Для звичайних бензинових і дизельних автомобілів ліміт залишається незмінним.

Важливий нюанс: нове правило стосується ваги самого автомобіля, без урахування причепа. Це відрізняє його від старого правила B96, де враховувалася загальна маса автомобіля разом із причепом.

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Коли запрацює новий закон

Впровадження відбувається поетапно і в різних країнах — індівідуально. Нідерланди стали першими: там підвищений ліміт для електромобілів діє вже з липня 2025 року. В інших країнах ЄС нові правила для електромобілів запрацюють з листопада 2027 року, для автобудинків — з листопада 2029 року.

Водіям, які планують подорожувати Європою на важчому електромобілі до повного впровадження директиви, варто заздалегідь перевіряти правила конкретної країни, адже до повної уніфікації вимоги можуть суттєво відрізнятися.

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Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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