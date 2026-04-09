Власників електромобілів в Україні можуть зобов'язати платити новий податок

В Україні обговорюють можливість запровадження спеціального налогу для власників електрокарів. Про це повідомив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Чому влада розглядає це рішення?

За словами Камельчука, основною причиною є стрімке зростання кількості «зелених» авто: їхній парк в Україні збільшився з 20 тисяч до майже 300 тисяч одиниць. При цьому власники електромобілів, на відміну від водіїв авто з ДВЗ, не сплачують акциз, що закладений у вартість пального.

Кошти від акцизу на бензин та дизель йдуть до Дорожнього фонду на ремонт шляхів. Електрокари також користуються дорогами, але фактично не фінансують їхнє відновлення.

Обговорюється фіксована сума, яку власники сплачуватимуть щомісяця або раз на рік. Усі зібрані кошти планують спрямовувати виключно на дорожню інфраструктуру.

«Власники електрокарів наразі перебувають поза податками, що йдуть на дороги. Тому ми розглядаємо ідею запровадження окремого платежу», — зазначив Камельчук.

Наразі ідея нового податку перебуває на етапі обговорення, точних термінів запровадження та сум поки не називають.

Пільги поступово зникають

Нагадаємо, що ера «податкового раю» для електромобілів в Україні добігає кінця. Зокрема, з 1 січня 2026 року вже було повернуто 20% ПДВ на ввезення та продаж електричних авто, що раніше були звільнені від цього податку для стимулювання ринку.