Європротокол у смартфоні: у «Дії» запускають оформлення ДТП

Вже у липні цього року в мобільному застосунку «Дія» стартує бета-тестування нової послуги — можливості електронного оформлення європротоколу після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Про це повідомила в ефірі телемарафону заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль.

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За її словами, хоча водії й зараз мають право самостійно складати європротокол, на практиці вони часто припускаються помилок при ручному заповненні паперових чи деяких електронних форм.

Через неточності в документах страхові компанії можуть відхиляти заяви або затягувати процес виплати компенсацій. Запуск сервісу в «Дії» покликаний вирішити цю проблему завдяки автоматизації.

Обов’язкові умови для використання послуги

Скористатися цифровим європротоколом у застосунку можна буде лише у випадку невеликих аварій, які відповідають таким критеріям:

У ДТП не більше двох автомобілів.

Внаслідок зіткнення немає пстраждалих.

Обидва водії перебувають у тверезому стані (відсутні ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння).

Учасники аварії дійшли абсолютної згоди щодо всіх обставин та винуватця ДТП.

Як працюватиме сервіс у «Дії»

Більша частина необхідних даних про водіїв та транспортні засоби буде автоматично підтягуватися з відповідних державних реєстрів.

Користувачі зможуть обрати типову схему ДТП безпосередньо у застосунку, який також міститиме детальні покрокові інструкції, як правильно зробити фотографії з місця події.

Після того, як один із водіїв заповнить усі поля та внесе інформацію, інший учасник аварії має перевірити дані, підтвердити їх та підписати документ цифровим підписом.

Одразу після цього сформований європротокол буде автоматично надіслано до страхової компанії для подальшого врегулювання збитків та виплати відшкодування.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у грудні 2025 року уряд ухвалив постанову, яка дає можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу оформлення незначних дорожньо-транспортних пригод у застосунку «Дія».

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