З 2026 року оформити європротокол можна буде в «Дії»: Уряд ухвалив постанову

Уряд ухвалив постанову, яка дає можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу оформлення незначних дорожньо-транспортних пригод в застосунку «Дія», повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Що це значить?

«Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та жодної паперової роботи — одразу на місці події», — написала Свириденко.

За її словами, «Дія» автоматично завантажуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів, зокрема, інформацію про водійські документи, техпаспорт і страхування.

«Це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах. Достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою Дія.Підпису. Статус розгляду можна буде відстежувати прямо в „Дії“, без поїздок до страхової та додаткових звернень», — написала голова уряду.

Свириденко наголосила, що новий сервіс дасть можливість врегульовувати ДТП швидко й без зайвого навантаження на поліцію.