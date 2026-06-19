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19 червня 2026, 18:13

Середня зарплата топменеджерів українського IT складає $5800: хто заробляє більше і чому лояльність не окупається

Рекрутингові агенції Indigo Tech Recruiters та Gidni Executive Search опублікували щорічне дослідження компенсацій C-level в українському IT. Цьогоріч в опитуванні взяли участь 210 керівників і керівниць, які відповіли на 42 запитання про оклади, бонуси та кар'єрні рішення. Про це повідомляє Forbes.

Рекрутингові агенції Indigo Tech Recruiters та Gidni Executive Search опублікували щорічне дослідження компенсацій C-level в українському IT.

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Медіана фіксованого місячного окладу у 2026 році досягла $5 800. Виявилось, що 25% керівників отримують до $4 000, ще 25% — від $8 000 і вище, а найбільш високооплачувані 10% — понад $10 950.

Хто заробляє найбільше і за рахунок чого

Найбільший розрив спостерігаєтся між ролями:

  1. CTO (технічний директор) отримує близько $8 000, і за рік цей показник майже не змінився.
  2. Помітний стрибок продемонстрували CRO (фінансовий директор) та CSO (директор з продажів). Їх середня зарплата дорівнює близько $6 200, а це +21,1% за рік.
  3. За п'ять років більше всього зріс оклад CPO (директор по продукту): з $4 000 до $7 000, тобто на 75%.

Якщо враховувати бонуси, лідерство утримують CEO. Їх сукупний річний дохід близько $77 800, і саме генеральний директор виграє за рахунок змінної частини: бонус у медіані сягає 36% доходу, або $26 000.

У CPO бонус становить близько 22%, у CTO — лише 6,2%, а CMO у більшості випадків працюють практично без бонуса.

Дослідження також фіксує «парадокс засновника»: наймані CEO отримують медіанний оклад $7 750 — на 55% вище, ніж CEO-засновники ($5 000). Але якщо рахувати сукупний річний дохід, різниця практично зникає: $108 000 у засновників проти $110 500 у найманих.

Серед зовнішніх факторів найсильніший вплив на дохід має масштаб компанії: топи у бізнесах з обігом понад $100 млн заробляють на 142% більше, ніж у компаніях до $1 млн.

Продуктові компанії платять на 44% більше за аутсорсингові, наявність венчурного капіталу додає 48%, а іноземний головний офіс — ще 32%. Поєднання цих факторів формує «золотий профіль» із медіаною $10 000.

Чому довго залишатись в одній компанії фінансово невигідно

Дослідники зафіксували показову закономірність: лояльність не конвертується у зростання доходу. Топменеджери зі стажем до року в компанії показують медіанний приріст ставки +8,3%, тоді як керівники зі стажем понад п'ять років — 0%. Аналітики роблять висновок, що ринкова переоцінка зарплат відбувається тільки в момент переходу на нову позицію, а не накопичується з часом.

При цьому головною причиною звільнення топменеджери називають не незадоволення зарплатою (19,5%), а розбіжність у цінностях або культурі компанії — 43,8%.

Для довідки: Indigo Tech Recruiters проводить це дослідження з 2018 року. Тоді медіана окладу становила $3 500 — за вісім років вона зросла на 66%.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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