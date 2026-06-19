НБУ встановив курси валют на понеділок

Національний банк України встановив на 22 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,9067 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 44,90 грн, що на 1 копійку менше ніж у п'ятницю (44,91 грн).

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на понеділок встановлений на позначці — 51,46 грн, що на 1 копійку більше, ніж у п'ятницю (51,45 грн).

Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.​​​​​​26).

Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту