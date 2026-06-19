Національний банк України встановив на 22 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,9067 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.
19 червня 2026, 15:34
НБУ встановив курси валют на понеділок
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Курс долара
На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 44,90 грн, що на 1 копійку менше ніж у п'ятницю (44,91 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок встановлений на позначці — 51,46 грн, що на 1 копійку більше, ніж у п'ятницю (51,45 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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