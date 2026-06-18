НБУ встановив курси на п'ятницю: долар та євро значно подорожчали

Національний банк України встановив на 19 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,9125 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 11 копійок.

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На п'ятницю НБУ встановив такий курс долара: 44,91 грн, що на 11 копійок більше ніж у четвер (44,80 грн).

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на п'ятницю встановлений на позначці — 51,45 грн, що на 49 копійок менше, ніж у четвер (51,94 грн).

Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.​​​​​​26).

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