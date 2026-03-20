Кабмін виділив майже 13 мільярдів на захист критичної інфраструктури та стійкість регіонів

Кабінет Міністрів України виділив понад 12,8 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на посилення захисту критичної інфраструктури та реалізацію планів стійкості регіонів. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 20 березня. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Пріоритетні напрямки фінансування

Кошти спрямовуються насамперед на:

об'єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору,

транспортної системи, зокрема залізничної інфраструктури,

систем життєзабезпечення.

Окремий фокус — реалізація Комплексних планів стійкості регіонів і міст.

Фінансування передбачає комплекс робіт: нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та інженерно-технічні заходи із захисту об'єктів, що мають критичне значення для стабільної роботи економіки та безпеки країни.

Розподіл коштів між виконавцями

Ресурси розподіляються між ключовими виконавцями: