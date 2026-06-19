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19 червня 2026, 13:00

НКЦПФР оновила правила бронювання: які підприємства тепер вважаються критично важливими

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нові критерії для визначення підприємств, критично важливих для економіки. Головна мета — зробити бронювання працівників прозорим і зрозумілим для бізнесу.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нові критерії для визначення підприємств, критично важливих для економіки.

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Щоб отримати право бронювати співробітників, компанія спочатку має відповідати загальним вимогам урядової постанови № 76 — зокрема, не мати податкових боргів і дотримуватися мінімального рівня зарплат.

Якщо з цим усе гаразд, профільний регулятор оцінює компанію за галузевими критеріями. Для ринків капіталу такі правила розробляє саме Комісія.

До чинних правил додали чотири ключові зміни:

  1. Жорсткіший захист від ворожого впливу. Раніше бронювання не отримували лише компанії з російськими чи білоруськими власниками. Тепер критичний статус не зможе отримати жодне підприємство, у структурі власності якого є резиденти країн «зони ризику», що підтримують агресію, або особи під санкціями.
  2. Захист системно важливих учасників ринку. Найбільші компанії, від стабільної роботи яких залежить весь фінансовий сектор, отримали окремий захист у правилах.
  3. Об'єкти критичної інфраструктури. Якщо підприємство включене до відповідного державного переліку, Комісія тепер має пряму підставу надати йому статус критично важливого.
  4. Усунення дублювання з НБУ. Нові правила Комісії більше не поширюються на банки та фінустанови, які регулює Національний банк. Це закриває лазівку, коли після відмови в НБУ компанія могла звертатися до Комісії повторно.

Проєкт правил незабаром опублікують для громадського обговорення. Після збору пропозицій від учасників ринку фінальний текст затвердять і направлять на реєстрацію до Міністерства юстиції.

Читайте також: Кабмін змінив правила бронювання: підвищено зарплатний поріг

Джерело: Мінфін
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