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19 червня 2026, 12:54

Швейцарія втратила статус найконкурентоспроможнішої економіки світу — рейтинг IMD

Швейцарія втратила статус найбільш конкурентоспроможної економіки світу, опустившись одразу на дві позиції — на третє місце у свіжому глобальному рейтингу IMD World Competitiveness Ranking. Новим світовим лідером став Сінгапур, який піднявся на одну сходинку вгору та очолив список уперше з 2024 року. Другу позицію посів Гонконг.

Швейцарія втратила статус найконкурентоспроможнішої економіки світу — рейтинг IMD
Фото: pixabay

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Попри падіння, Швейцарія все одно залишається лідером серед європейських країн.

Перша десятка найліберальніших та найефективніших економік світу (із загалом 70 оцінюваних країн) наразі виглядає так:

  1. Сінгапур (+1 позиція)
  2. Гонконг (+1)
  3. Швейцарія (-2)
  4. Тайвань (+2)
  5. ОАЕ (без змін)
  6. Данія (-2)
  7. Ірландія (без змін)
  8. Нідерланди (+2)
  9. Швеція (-1)
  10. США (+3)

Чому швейцарська економіка втрачає привабливість

За висновками аналітиків IMD, головним тригером просідання Швейцарії стало суттєве погіршення її інвестиційної привабливості. На це вплинули два зовнішні фактори: сильний курс швейцарського франка та високі торговельні мита з боку США. Дорога національна валюта вдарила по ціновій конкурентоспроможності місцевих компаній та обмежила приплив капіталу з-за кордону.

У результаті чисті потоки прямих іноземних інвестицій у Швейцарію впали до від'ємних значень і склали близько -$60,7 млрд. За цим показником країна опинилася на останньому місці серед усіх 70 учасниць рейтингу.

Директор Центру світової конкурентоспроможності IMD Артуро Бріс підтвердив, що найбільший регрес зафіксовано саме в сегменті капіталовкладень. Водночас експерти заспокоюють: така динаміка може бути наслідком технічної переоцінки активів бізнесу та репатріації капіталу, а не довгостроковим структурним руйнуванням економічної моделі.

Читайте також: Швейцарія не обмежуватиме потік мігрантів до країни —підсумки референдуму

Вплив політики Трампа та внутрішні проблеми

Додатково по швейцарському експортноорієнтованому бізнесу вдарили протекціоністські заходи адміністрації президента США Дональда Трампа. Малі відкриті економіки є вкрай вразливими до подібних геополітичних шоків, і Швейцарія певний час жила в умовах найвищих мит серед країн Заходу.

Окрім зовнішнього тиску, аналітики IMD вказали на низку внутрішніх соціально-економічних викликів у країні:

  • Нерівномірність на ринку праці.
  • Невисокий рівень оплати праці для частини висококваліфікованих іноземних фахівців.
  • Низьке представництво жінок на керівних посадах.
  • Слабка рання підприємницька активність населення.

У чому Швейцарія досі найкраща

Попри втрату першого місця у рейтингу конкурентоспроможності, Швейцарія впевнено утримує світове лідерство у двох фундаментальних категоріях: за якістю інфраструктури та за ефективністю державного управління. Окрім цього, за критерієм загальної ефективності ведення бізнесу Швейцарія змогла втриматися на 6-му місці у світі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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