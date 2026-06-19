Швейцарія втратила статус найконкурентоспроможнішої економіки світу — рейтинг IMD

Швейцарія втратила статус найбільш конкурентоспроможної економіки світу, опустившись одразу на дві позиції — на третє місце у свіжому глобальному рейтингу IMD World Competitiveness Ranking. Новим світовим лідером став Сінгапур, який піднявся на одну сходинку вгору та очолив список уперше з 2024 року. Другу позицію посів Гонконг.

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Попри падіння, Швейцарія все одно залишається лідером серед європейських країн.

Перша десятка найліберальніших та найефективніших економік світу (із загалом 70 оцінюваних країн) наразі виглядає так:

Сінгапур (+1 позиція) Гонконг (+1) Швейцарія (-2) Тайвань (+2) ОАЕ (без змін) Данія (-2) Ірландія (без змін) Нідерланди (+2) Швеція (-1) США (+3)

Чому швейцарська економіка втрачає привабливість

За висновками аналітиків IMD, головним тригером просідання Швейцарії стало суттєве погіршення її інвестиційної привабливості. На це вплинули два зовнішні фактори: сильний курс швейцарського франка та високі торговельні мита з боку США. Дорога національна валюта вдарила по ціновій конкурентоспроможності місцевих компаній та обмежила приплив капіталу з-за кордону.

У результаті чисті потоки прямих іноземних інвестицій у Швейцарію впали до від'ємних значень і склали близько -$60,7 млрд. За цим показником країна опинилася на останньому місці серед усіх 70 учасниць рейтингу.

Директор Центру світової конкурентоспроможності IMD Артуро Бріс підтвердив, що найбільший регрес зафіксовано саме в сегменті капіталовкладень. Водночас експерти заспокоюють: така динаміка може бути наслідком технічної переоцінки активів бізнесу та репатріації капіталу, а не довгостроковим структурним руйнуванням економічної моделі.

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Вплив політики Трампа та внутрішні проблеми

Додатково по швейцарському експортноорієнтованому бізнесу вдарили протекціоністські заходи адміністрації президента США Дональда Трампа. Малі відкриті економіки є вкрай вразливими до подібних геополітичних шоків, і Швейцарія певний час жила в умовах найвищих мит серед країн Заходу.

Окрім зовнішнього тиску, аналітики IMD вказали на низку внутрішніх соціально-економічних викликів у країні:

Нерівномірність на ринку праці.

Невисокий рівень оплати праці для частини висококваліфікованих іноземних фахівців.

Низьке представництво жінок на керівних посадах.

Слабка рання підприємницька активність населення.

У чому Швейцарія досі найкраща

Попри втрату першого місця у рейтингу конкурентоспроможності, Швейцарія впевнено утримує світове лідерство у двох фундаментальних категоріях: за якістю інфраструктури та за ефективністю державного управління. Окрім цього, за критерієм загальної ефективності ведення бізнесу Швейцарія змогла втриматися на 6-му місці у світі.