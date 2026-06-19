Посилення російських ударів по українських морських портах і суднах загрожує скоротити місячний експорт зерна на 30%. Про це заявили представники галузі в коментарях для агенції Reuters.
Російські атаки на порти можуть скоротити експорт зерна з України на третину
Україна — один із найбільших світових експортерів зерна, яке відвантажується через чорноморські порти майже 90%. Удари по цій інфраструктурі б'ють одразу по всьому ланцюжку постачання.
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Одеса під постійними ударами
За словами заступника міністра економіки Тараса Висоцького, обсяги відвантаження з одеських портів можуть впасти з 6 до 4 млн тонн на місяць. Перенаправити частину вантажів на дунайські термінали можливо, але не більше мільйона тонн — логістика там значно дорожча.
Заступник голови агросоюзу UAC Денис Марчук підтверджує: удари по портах стали одним із головних обмежувачів для галузі. Втрати портових терміналів із початку повномасштабного вторгнення сягнули $1,5 млрд, і оператори вже не мають власних ресурсів для відновлення.
Ситуацію ускладнює й людський фактор. Директор одеського «Новотех-Терміналу» Арсен Мурадян розповів, що кількість повітряних тривог у 2026 році різко зросла.
«Бувають зміни, коли термінал працює одну годину, а потім 11 годин люди проводять у сховищах», — зазначив він.
З початку війни Одеса пережила 2 600 тривог загальною тривалістю 50 діб.
Зерно нікуди вивезти
Наслідки вже відчутні в статистиці. Запаси кукурудзи та пшениці на 1 липня можуть сягнути 9−9,5 млн тонн, проти 7 млн торік і 6,4 млн роком раніше. За оцінкою представника агрохолдингу Kernel, ці обсяги могли б бути експортовані, якби не логістичні проблеми.
Загалом за поточний сезон Україна вивезла 34,9 млн тонн зерна. Це на 4,6 млн тонн менше, ніж роком раніше. Судновласники теж нервують: атаки на судна у портах змушують їх вимагати вищих фрахтових ставок або взагалі відмовлятися від заходу до українських портів.
Зрив експорту загрожує не лише валютним надходженням до бюджету, а й світовим ринкам: на Україну припадає близько 6% світового експорту пшениці та 11% — кукурудзи.
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