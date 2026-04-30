Чому Ізраїль закриває очі на торгівлю краденим зерном з України

Між Україною та Ізраїлем спалахнув дипломатичний скандал через купівлю краденого зерна з тимчасово окупованих територій. У березні Київ зафіксував одразу декілька випадків продажу в Ізраїль зерна, яке росія вивезла з тимчасово окупованих територій України. 16 квітня до ізраїльського порту Хайфа зайшло судно «ABINSK» із партією української пшениці. А цього тижня в Ізраїль прибуло вже друге судно з рф — Panormitis. Розслідування ізраїльського видання Haaretz свідчить, що такі постачання стали системними протягом останніх років.

Чому уряд Ізраїлю не розрубає цей вузол і не покарає агентів? — Про це пише український науковець та підприємець, співзасновник Навчально-науково-виробничого комплексу «Силіконова долина» та Харківського IT-кластеру. Едуард Рубін.

Ідеальна схема без злочину

Середземне море бачило багато за тисячоліття своєї історії: фінікійських купців, римські трієри, піратські флотилії. Але у квітні 2026 року води Леванту стали ареною абсолютно нового, гібридного типу логістики. Логістики, в якій замість чорного прапора використовуються підроблені фітосанітарні сертифікати, а Держава Ізраїль опиняється в заручниках у респектабельних морських агентів з кондиційованих офісів Хайфи.

Дипломатичний шторм, що вибухнув між Україною та Ізраїлем, вийшов далеко за межі звичного чиновницького обміну нотами. Коли президент Володимир Зеленський відкрито говорить про підготовку міжнародних санкцій, а посла Ізраїлю Міхаеля Бродського викликають до українського МЗС для вручення жорсткої ноти протесту, стає ясно: проблема досягла точки кипіння. Київ більше не має наміру закривати очі на те, як портова інфраструктура Хайфи використовується російським тіньовим флотом для легалізації українського зерна, вивезеного з окупованих територій. І найдраматичніше в цій ситуації те, що ізраїльський уряд виявився втягнутим у скандал не з власної волі, а через невгамовні апетити приватного сектора.

Як працює російська схема

Схема, вибудувана російською логістичною машиною та місцевими ділками, віртуозна у своєму бюрократичному нахабстві. Ось як працює цей конвеєр:

Зерно вивозиться з окупованих Маріуполя чи Бердянська.

У відкритому морі відбувається перевалка вантажу з судна на судно (операція STS — SHIP-TO-SHIP).

Транспондери автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) відключаються, стираючи реальний маршрут.

Судно — чи то зафіксовані розвідкою балкери ABINSK або PANORMITIS — з'являється на радарах з ідеальною легендою про навантаження в легітимному російському порту.

І ось тут на сцену виходить комерційний інтерес M. DIZENGOFF & CO. (1952). Будучи 100-відсотковою дочірньою структурою судноплавного гіганта ZIM, агентство чудово розуміє, звідки дме вітер, але вважає за краще дивитися виключно в коносаменти та довідки. Папір стерпить усе, особливо якщо на ньому стоїть офіційна печатка російського наглядового органу. Агентство бере ці формально чисті фітосанітарні сертифікати й заявляє портовим властям: З ЮРИДИЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ ПРЕТЕНЗІЙ ДО ВАНТАЖУ НЕМАЄ. Бізнес умиває руки.

За цією документальною бездоганністю стоять безіменні ізраїльські імпортери, які скуповують зерно з колосальним дисконтом. Для них маржа не пахне війною. Не ставить зайвих питань і консорціум ADANI-GADOT, який приватизував порт Хайфи: для комерційного оператора головне — стабільний вантажообіг. Бізнес робить гроші, а розхльобувати геополітичні наслідки доводиться державі.

Геополітичний капкан

Головне питання цієї кризи — чому уряд Ізраїлю не розрубає цей вузол і не покарає агентів? Відповідь криється в тому, як вправно комерсанти сховалися за щитом національної безпеки. Держава не заохочує контрабанду, вона відчайдушно намагається не дати перерізати свою власну логістичну кровоносну систему.

Щоб зрозуміти суть капкана, потрібно поглянути на глобальний ринок. Німецький судноплавний гігант HAPAG-LLOYD підписав історичну угоду про придбання 100 ВІДСОТКІВ АКЦІЙ глобального бізнесу ZIM за $4,2 млрд. Очікується, що угода буде закрита до кінця цього року.

Що означає ця мега-угода для Єрусалима? Глобальний флот йде німцям. У країні залишається лише локальний бізнес — так званий НОВИЙ ZIM, куди структурно входить і оскандалений ДІЗЕНГОФФ. Цей уламок логістичної імперії переходить під контроль фонду FIMI Ішая Давіді. І тут криється ключовий фактор: Держава Ізраїль має ЗОЛОТУ АКЦІЮ в структурах ZIM.

В умовах важкої війни на Близькому Сході та негласного тихого ембарго з боку цілої низки європейських країн, саме цей НОВИЙ ZIM забезпечує безперебійне постачання ЦАХАЛу. Це питання фізичного виживання країни, і керівництво агентства це чудово усвідомлює.

Виникає ситуація ідеального шантажу: в урядових кабінетах розуміють, що будь-який жорсткий адміністративний удар по ДІЗЕНГОФФУ за роботу з токсичним зерном може запустити ланцюгову реакцію та зруйнувати структуру НОВОГО ZIM. Покарати нечистоплотних комерсантів зараз — значить ризикувати дестабілізацією постачання власної армії. Бізнес буквально взяв державу в заручники. Звідси випливає вимушена, майже страдницька обережність Міністерства закордонних справ. Міністр Гідеон Саар змушений раз по раз вимагати від України ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ДОКАЗІВ не тому, що він співчуває контрабандистам, а тому, що його відомство зв'язане по руках і ногах. Будь-який різкий рух може обвалити крихку логістику країни.

Російські ракети та ціна жадібності

Другий фактор, що паралізує волю уряду — геополітичний. Місцеві ділки, які обслуговують вантажі з рф, змушують Єрусалим ходити мінним полем, закладеним Кремлем. Історично росія ЗАВЖДИ ШАНТАЖУВАЛА ІЗРАЇЛЬ загрозою посилення тиску через ворожі арабські країни та Іран. Цей механізм державного рекету безвідмовно працює й досі, поки москва зберігає вплив на терористичні проксі-організації в регіоні. Уряд усвідомлює кришталево ясно: жорсткий арешт російського зерновоза в Хайфі спровокує кремль на асиметричну відповідь — наприклад, на форсовану передачу Тегерану передових систем ППО. Таким чином, жадібність кількох імпортерів буквально ставить під загрозу життя мільйонів ізраїльтян. Те, що для бізнесу виглядає як блискуча можливість заробити на дисконті та відсидітися за ідеальними паперами, для Ізраїлю обертається дипломатичним цунамі. Україна переходить до жорстких заходів, погрожуючи вторинними санкціями. Ситуацію вже взяв під мікроскоп Брюссель. Уряд в Єрусалимі опинився в класичному цугцвангу — ситуації, де будь-який хід веде до погіршення позиції. Намагаючись захистити життєво важливу для армії компанію, держава змушена закривати очі на моральну нечистоплотність комерсантів. І поки портові ділки підраховують прибуток від відмитої сировини, розплачуватися за їхній цинізм доводиться репутацією всієї Держави Ізраїль.