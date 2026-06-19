Угорщина заблокувала пункт про прискорення вступу України до ЄС

Угорщині вдалося домогтися вилучення з проєкту підсумкового комюніке саміту Європейської Ради положення про можливе прискорення вступу України до ЄС. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Петер Мадяр у своєму дописі в мережі X .

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«Пункт про прискорення вступу був видалений з тексту в останню хвилину за моєю ініціативою. Це було нелегко», — написав він.

За словами Мадяра, дискусія тривала чотири години. За її підсумками фінальний документ саміту містить лише формулювання щодо України, запропоновані Віктором Орбаном та узгоджені консенсусом ще кілька років тому. Сама декларація протягом кількох тижнів також суттєво доопрацьовувалась з урахуванням угорських пропозицій.

Мадяр також припустив, що вперше за півтора року саміт може завершитися ухваленням підсумкової декларації, підтриманої всіма державами-членами без винятку.

«Це стає можливим, якщо не просто приходити перевертати стіл і залякувати, а шукати компроміс», — підкреслив він.

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