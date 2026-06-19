ЄС оновив права авіапасажирів: діти поруч з батьками безкоштовно, компенсації збережено

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Компенсації за затримки залишаються, а їх оформлення спрощується

Одним із найгостріших питань стало збереження права на компенсацію за затримку рейсу. Держави-члени пропонували підняти поріг із трьох до чотирьох або навіть шести годин, посилаючись на фінансовий тиск на авіагалузь. Однак Європарламент відстояв інтереси пасажирів.

Результат: правило залишилося незмінним. Компенсацію виплачуватимуть при затримці від трьох годин і більше — від 250 до 600 євро залежно від дальності маршруту.

Змінилася й процедура подачі заяв. Авіакомпанії більше не заповнюватимуть документи автоматично — цього добилися перевізники, які побоювалися лавини страхових випадків. Натомість тепер вони зобов'язані надавати пасажирам чіткі інструкції щодо подачі заяви одразу після затримки.

Це має скоротити кількість випадків, коли люди просто не знають, як відстояти свої права і від кого вимагати гроші.

Більше ніяких доплат за дитячі міста та ніякого овербуку для вагітних

Одна з найочікуваніших змін — заборона стягувати додаткову плату за розміщення дитини поруч із батьком або опікуном.

Донині деякі авіакомпанії свідомо розсаджували сім'ї, якщо ті не купували окрему послугу вибору місць. Відтепер перевізники зобов'язані забезпечити спільні місця для батьків і дітей безкоштовно. Споживчі організації давно вказували, що така практика не лише неетична, а й може загрожувати безпеці наймолодших пасажирів.

Реформа також посилює права вагітних жінок та людей з особливими потребами: їх не можна відстороняти від рейсу в разі овербукінгу. Окремо прописана відповідальність аеропортів за ситуації, коли пасажир запізнюється на рейс через відсутність або неналежну організацію допомоги. Раніше відповідальність між аеропортом, авіакомпанією та сервісними службами була розмита.

Не більше двох годин у літаку на землі

Ще одна важлива зміна полягає в обмеженні часу утримання людей на борту в разі затримки рейсу. Закон встановлює максимум — дві години. Після цього авіакомпанія зобов'язана запропонувати пасажирам вийти до терміналу та забезпечити їх харчуванням. Подібні ситуації, коли люди годинами сиділи в літаку без можливості вийти, непоодиноко траплялися в європейських аеропортах.

Нарешті, пасажири отримають право безкоштовно виправляти помилки в бронюванні — наприклад, у написанні імені. Зробити це можна буде не пізніше ніж за 48 годин до вильоту. Раніше за подібні дрібниці авіакомпанії нерідко стягували чималі адміністративні збори або навіть знімали з рейсу.

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