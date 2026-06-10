Дія Wallet протестували на сумісність зі схожими системами 6 країн: що це дасть українцям

Україна досягла значного прогресу в процесі цифрової євроінтеграції. Міністерство цифрової трансформації офіційно повідомило про успішне завершення тестування українського цифрового гаманця «Дія Wallet» у взаємодії з аналогічними європейськими системами. Це тестування є ключовим етапом для забезпечення повної сумісності українських цифрових документів з екосистемою Європейського Союзу.

Успішна реалізація цього проєкту відкриває нові можливості для громадян України, які перебувають у країнах ЄС:

Визнання документів. Цифрові документи в «Дії» поступово стають повноцінними аналогами паперових посвідчень на території Європи, що значно спрощує бюрократичні процедури.

Електронні підписи. Завдяки інтеграції українці зможуть використовувати свій цифровий підпис для підписання документів онлайн у європейських сервісах, не потребуючи особистої присутності чи оформлення паперових довіреностей.

Безпека даних:.Впровадження європейських стандартів захисту інформації в «Дії» гарантує вищий рівень приватності та безпеки персональних даних користувачів.

Чому це важливо

Це тестування наближує нас до повноцінного «цифрового безвізу». Сумісність систем дозволить Україні стати частиною єдиного цифрового простору ЄС. Якщо синхронізація «Дія Wallet» з європейськими сервісами пройде вдало, це збільшить рівень довіри до українських державних сервісів та спростить інтеграцію українських біженців та підприємців у європейську економіку.

У майбутньому розробники планують масштабувати ці рішення, дозволяючи громадянам ЄС так само легко використовувати їхні цифрові інструменти на території України.

Читайте також: У застосунку «Дія» з'явився ШІ-помічник на базі Gemini