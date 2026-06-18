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18 червня 2026, 18:52

ЄС починає дискусію про «асоційоване членство» для України: чи стане це компромісом

Європейські лідери, попри скептичну позицію Києва, все одно розпочали дискусію щодо формату «асоційованого членства» для України. Ця пропозиція, ініційована канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, може стати предметом обговорення на засіданні Європейської Ради. Про це повідомляє видання Mezha.

Європейські лідери, попри скептичну позицію Києва, все одно розпочали дискусію щодо формату «асоційованого членства» для України.

Так чи інакше, але в Брюсселі шукають варіанти, як пришвидшити інтеграцію України, не порушуючи при цьому внутрішніх процедур самого Союзу.

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Суть ініціативи канцлера Мерца

Ідея полягає у створенні проміжного етапу євроінтеграції. За задумом Фрідріха Мерца, асоційоване членство дозволило б Україні брати участь у засіданнях Ради ЄС та зустрічах профільних міністрів. Також пропонується запровадити посаду «українського комісара» без портфелю та права голосу, який представляв би інтереси Києва в Брюсселі.

Канцлер підкреслює, що такий крок — це спосіб інтегрувати Україну в політичні структури ЄС якомога швидше, звичайно, за умови виконання всіх необхідних реформ. «Ми підтримуємо Україну сьогодні і робитимемо це завтра, поки це буде необхідно», — заявив Мерц у Бундестазі, підтвердивши, що стратегічна мета залишається незмінною: повноцінне членство в майбутньому.

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Чому Київ проти проміжних варіантів

Українське керівництво, зокрема президент Володимир Зеленський, назвало ідею асоційованого членства неприйнятною. Офіційна позиція Києва виглядає наступним чином: Україна прагне тільки повноправного членства з повним правом голосу та всіма правами, які мають інші країни-учасниці.

У Києві побоюються, що «проміжний» статус може перетворитися на «залу очікування» на десятиліття, де країну будуть тримати на дистанції, не даючи впливати на ключові рішення ЄС.

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Дипломатичні джерела в ЄС розділилися в оцінках. Частина експертів вважає, що обговорення пропозиції Мерца не можна було починати без згоди України, інші ж переконані, що дискусію все одно перенесуть на жовтневий саміт ЄС, присвячений питанням розширення блоку.

Але усі погоджуються, що ініціатива Мерца виглядає більш як спроба знайти баланс між безпековими інтересами Німеччини та європейськими нормами. Проте чи стане вона реальним інструментом — залежить від здатності сторін до компромісу.Чи стане цей формат дійсно доцільним для всіх варіантом, чи буде лише спробою відкласти питання на потім — поки залишається інтригою.

Очевидно одне: дискусія навколо вступу України переходить у площину, де правила гри формуються безпосередньо в процесі.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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