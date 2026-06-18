Нідерланди дадуть Україні 500 млн євро: куди спрямують кошти

Нідерланди виділяють Україні 500 млн євро на посилення протиповітряної оборони та закупівлю дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Куди спрямують кошти

За його словами, половину суми — 250 млн євро — спрямують на ініціативу PURL. Вона допомагає Україні отримувати необхідне озброєння, зокрема для захисту неба від російських атак.

Ще 250 млн євро передбачені на закупівлю дронів, які мають важливе значення на полі бою.

«250 млн євро спрямують на ініціативу PURL, яка допомагає захищати українське небо від російських атак, ще 250 млн євро — на закупівлю дронів, що мають важливе значення на полі бою», — зазначив Зеленський.

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За даними Reuters, уряд Нідерландів оголосив про пакет допомоги на 500 млн євро для закупівлі безпілотників та обладнання для протиповітряної оборони України. Частина коштів у межах PURL піде на постачання озброєння американського виробництва.

Новий пакет допомоги має посилити обороноздатність України на тлі регулярних російських повітряних атак та зростання ролі безпілотних систем на фронті.