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18 червня 2026, 8:56

Нідерланди дадуть Україні 500 млн євро: куди спрямують кошти

Нідерланди виділяють Україні 500 млн євро на посилення протиповітряної оборони та закупівлю дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Нідерланди виділяють Україні 500 млн євро на посилення протиповітряної оборони та закупівлю дронів.
Фото: Володимир Зеленський

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Куди спрямують кошти

За його словами, половину суми — 250 млн євро — спрямують на ініціативу PURL. Вона допомагає Україні отримувати необхідне озброєння, зокрема для захисту неба від російських атак.

Ще 250 млн євро передбачені на закупівлю дронів, які мають важливе значення на полі бою.

«250 млн євро спрямують на ініціативу PURL, яка допомагає захищати українське небо від російських атак, ще 250 млн євро — на закупівлю дронів, що мають важливе значення на полі бою», — зазначив Зеленський.

Читайте також: Нідерланди інвестують 248 мільйонів євро у дрони для України

За даними Reuters, уряд Нідерландів оголосив про пакет допомоги на 500 млн євро для закупівлі безпілотників та обладнання для протиповітряної оборони України. Частина коштів у межах PURL піде на постачання озброєння американського виробництва.

Новий пакет допомоги має посилити обороноздатність України на тлі регулярних російських повітряних атак та зростання ролі безпілотних систем на фронті.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+19
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
18 червня 2026, 9:21
#
Куди куди, на нову «Династію» того хто на фото, адже на плівках міндіча озвучувалось, що міндіч і чернишов будуть жити в Династії поруч з вовою і андрюшею, який саме андрюша — всі вже знають, а про вову в цих плівках чомусь магічним чином всі забули.
+
0
Lesya31
Lesya31
18 червня 2026, 10:20
#
На два дні підтримки курсу гривні, куди ще. Це копійки.
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