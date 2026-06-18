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18 червня 2026, 14:58

Долар знову в тренді: ШІ-бум та стійка економіка США повертають інвесторів до американської валюти

Інвестори з усього світу знову активно вкладаються в американський долар. Вони роблять ставку на те, що бум штучного інтелекту дозволить найбільшій економіці світу випередити своїх глобальних конкурентів цього року, а Федеральну резервну систему (ФРС) змусить утримувати відсоткові ставки на високому рівні. Про це повідомляє Financial Times.

Долар знову в тренді: ШІ-бум та стійка економіка США повертають інвесторів до американської валюти
Фото: pixabay

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За даними Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), минулого тижня ставки на зміцнення долара на ф'ючерсному ринку зросли найшвидшими темпами з 2018 року, досягнувши максимуму за понад рік. Аналітики JPMorgan пов’язують цей стрибок із тим, що інвестори знову повірили в концепцію «американської винятковості» (US exceptionalism).

З початку війни в Ірані долар зріс більш ніж на 2% проти кошика основних валют. Тоді фінансисти прогнозували, що економіка США краще захищена від стрибка цін на енергоносії, ніж її конкуренти в Європі та Азії. Проте навіть перспектива завершення цього конфлікту лише незначною мірою послабила американську валюту, оскільки ринки переключили увагу безпосередньо на фундаментальну силу економіки США.

«Позитивна історія долара виходить за межі війни в Ірані. Економіка США почувається чудово, а побоювання щодо ринку праці виявилися сильно перебільшеними», — зазначає керівник відділу досліджень валют країн G10 у Standard Chartered Стівен Енгландер.

Жвавість на американському фондовому ринку, підігріта гучним IPO компанії SpaceX та загальним хайпом навколо штучного інтелекту, також повернула інтерес інвесторів до долара. Це контрастує з минулим роком, коли непередбачувана торговельна політика президента США Дональда Трампа підірвала довіру до головної резервної валюти світу.

«Якщо ви іноземний інвестор, вам може не подобатися політика чи адміністрація США, але від якої частини прибутку (з поправкою на ризик) ви готові відмовитися?» — додає Енгландер.

Докорінна зміна ринкових очікувань

В основі нинішнього оптимізму щодо долара лежить кардинальна зміна поглядів інвесторів на американську економіку. Ще в січні ф'ючерсні трейдери були впевнені, що ФРС буде змушена двічі або тричі знизити відсоткові ставки цього року на тлі охолодження інфляції та ринку праці.

Проте ці очікування не справдилися. У травні в США було створено 172 000 нових робочих місць, що більш ніж удвічі перевищило прогнози Волл-стріт. Інфляція також прискорилася, і причиною тому стало не лише закриття Ормузької протоки, яке підштовхнуло ціни на нафту вгору. Базова інфляція в США, яка не враховує ціни на енергоносії та продукти харчування, у травні зросла до 2,9% порівняно з 2,8% у квітні.

Це змушує трейдерів ставити на те, що наступним кроком ФРС, найімовірніше, буде підвищення ставки, попри те, що США та Іран уже підписали перемир'я. Наразі ринки закладають у ціни підвищення вартості запозичень на чверть відсоткового пункту до березня наступного року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Федеральна резервна система США за підсумками засідання 16−17 червня одноголосно залишила відсоткову ставку на колишньому рівні — 3,5−3,75%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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