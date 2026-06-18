Оцифрування трудових книжок: дедлайн минув, але реєстр досі неповний

Станом на 10 червня 2026 року завершився офіційний термін переведення трудових книжок в електронний формат. Попри це, реєстр трудової діяльності залишається неповним — і уряд змушений шукати вихід із ситуації. Про це в своєму телеграм-каналі написала народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Міністерство соціальної політики запропонувало наділити Пенсійний фонд повноваженнями продовжувати наповнення реєстру вже поза межами перехідного періоду, передбаченого законом. Це необхідно зробити, бо значна частина даних про трудову діяльність українців досі відсутня в системі.

До травня 2026 року на оцифрування надійшло близько 11,4 мільйона сканованих документів, однак опрацювати їх повністю так і не вдалося. Головними причинами затримок стали наслідки війни: втрата і знищення архівів, ліквідація підприємств на окупованих та деокупованих територіях, а також масове переміщення працівників по країні.

Сам процес оцифрування супроводжувався серйозними організаційними проблемами. Люди простоювали в багатогодинних чергах, місяцями очікували обробки документів через портал Пенсійного фонду.

Окремою болючою темою стала неможливість відновити дані про стаж для тих, хто працював на підприємствах, що нині перебувають на тимчасово окупованих територіях, — ніякого механізму вирішення цієї проблеми досі не існує.

Таким чином, уряд де-факто визнав: завдання, яке мало бути виконане у встановлені строки, в умовах війни виявилося нездійсненним. Тепер владі доведеться знайти правовий механізм для внесення даних до реєстру в позаштатному режимі та без прив'язки до термінів, що вже минули.

Читайте також: Українці масово переводять трудові книжки в електронний формат