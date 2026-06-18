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18 червня 2026, 8:15

Українці масово переводять трудові книжки в електронний формат

Станом на 17 червня 2026 року в Україні оцифровано понад 12,18 млн паперових трудових книжок. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

Станом на 17 червня 2026 року в Україні оцифровано понад 12,18 млн паперових трудових книжок.

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Що відомо

З моменту набрання чинності законом № 1217-IX щодо обліку трудової діяльності працівників в електронній формі до ПФУ подали 12 182,7 тис. сканованих трудових книжок.

Із них:

  • 6 777,3 тис. трудових книжок подали страхувальники; 5 405,4 тис. — застраховані особи самостійно.

Окремо у Пенсійному фонді зазначили, що з часу впровадження сервісу «Електронна трудова книжка» на вебпорталі електронних послуг ПФУ, тобто з 3 грудня 2019 року, для оцифрування та переведення в електронну форму було подано понад 12 847,7 тис. сканованих паперових трудових книжок.

Читайте також: Мінсоцполітики пояснило, що буде з паперовими трудовими книжками після 10 червня

Що це дає

Електронна трудова книжка дозволяє зберігати інформацію про трудову діяльність працівника в цифровому форматі. Це спрощує доступ до даних про стаж, зменшує ризик втрати паперових документів і полегшує оформлення пенсії в майбутньому.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
Fuzzy
Fuzzy
18 червня 2026, 8:47
#
Хто знає процес оцифровки? у знайомої книжку «цифрують» вже пару місяців. невже все вручну?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 червня 2026, 8:57
#
На сайте ПФУ есть описание процесса и ограничения по типу и размеру файлов.

Если в трудовой курица лапой заполняла графы, то анализ файлов может затянуться,
особенно если конкретный сотрудник ушёл в отпуск.
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0
kadaad1988
kadaad1988
18 червня 2026, 11:09
#
Заходите в любую контору которая занимается сканированием документов и через пару минут получаете сканы.
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