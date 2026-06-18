Станом на 17 червня 2026 року в Україні оцифровано понад 12,18 млн паперових трудових книжок. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.
Українці масово переводять трудові книжки в електронний формат
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Що відомо
З моменту набрання чинності законом № 1217-IX щодо обліку трудової діяльності працівників в електронній формі до ПФУ подали 12 182,7 тис. сканованих трудових книжок.
Із них:
- 6 777,3 тис. трудових книжок подали страхувальники; 5 405,4 тис. — застраховані особи самостійно.
Окремо у Пенсійному фонді зазначили, що з часу впровадження сервісу «Електронна трудова книжка» на вебпорталі електронних послуг ПФУ, тобто з 3 грудня 2019 року, для оцифрування та переведення в електронну форму було подано понад 12 847,7 тис. сканованих паперових трудових книжок.
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Що це дає
Електронна трудова книжка дозволяє зберігати інформацію про трудову діяльність працівника в цифровому форматі. Це спрощує доступ до даних про стаж, зменшує ризик втрати паперових документів і полегшує оформлення пенсії в майбутньому.
Коментарі - 3
Если в трудовой курица лапой заполняла графы, то анализ файлов может затянуться,
особенно если конкретный сотрудник ушёл в отпуск.