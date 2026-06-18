Індекс Мосбіржі впав нижче 2450 пунктів вперше з грудня 2024 року

Індекс Московської біржі 18 червня 2026 року вперше з 20 грудня 2024 року опустився нижче за позначку 2 450 пунктів. На мінімумі торгів бенчмарк втрачав 1,3% і сягав рівня 2 449,81 пункту.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Причина

Експерти зазначають, що тиск йде на ринок одразу з кількох напрямків. Головними факторами стали зниження цін на нафту та посилення санкційного тиску на російський енергетичний сектор.

«Незважаючи на позитивні дані щодо інфляційних очікувань, які знизилися до мінімуму з липня 2024 року — 12,4 %, а також щодо тижневої інфляції, яка сповільнилася до 0,15 % з 0,2 %, учасники ринку не поспішають активізувати купівлю. Причина — відсутність позитивних змін у геополітичній ситуації».

Читайте також: Лідери G7 погодилися посилити санкції проти російського енергосектору — FT

За підсумками саміту G7 лідери країн домовилися посилити санкції проти нафтогазового сектора росії.