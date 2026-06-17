Лідери G7 погодилися посилити санкції проти російського енергосектору — FT

Лідери країн «Групи семи» (G7) дійшли згоди щодо «посилення тиску» на росію. Зокрема, йдеться про нові санкції проти експорту нафти й газу, мета яких — перекрити фінансові потоки, що підживлюють воєнну машину Кремля. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на французьке дипломатичне джерело.

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За словами джерела, консенсусу серед лідерів найбагатших націй світу було досягнуто після раунду переговорів, у яких також узяв участь президент України Володимир Зеленський. Крім того, про нові обмеження вже оголосили Велика Британія та Канада.

Саміт під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона проходить в альпійському курортному містечку Евіан-ле-Бен і триватиме до середи. На захід прибули лідери країн G7, включно з президентом США Дональдом Трампом.

«Лідери погодилися посилити тиск на росію, зокрема через санкції на нафту і газ», — зазначило французьке джерело.

Останніми місяцями конфлікт на Близькому Сході дещо затьмарив ситуацію в Україні. Тому на цьому саміті лідери G7 прагнули знову залучити Трампа до активної допомоги Києву — на тлі того, що угода про продовження перемир'я з Тегераном уже близька до підписання.

Сам Київ закликає до інтенсифікації тиску на Москву, оскільки російська армія ув'язла на лінії фронту, через що Кремль посилив масовані удари ракетами великої дальності та дронами.

«Тепер, коли з цим (питанням Ірану, — ред.) покінчено, ми збираємося зосередитися на іншому напрямку й подивитися, чи зможемо ми врегулювати й цю ситуацію», — заявив Трамп у понеділок, маючи на увазі Іран та Україну.

Позтиція Трампа

Американський президент натякнув, що він також готовий посилити тиск на російський енергетичний експорт, проте не надав конкретних деталей, як саме це втілюватиметься.

Нагадаємо, що під час війни проти Ірану США видали низку дозволів на виведення з-під санкцій російської морської нафти та нафтопродуктів. Це було зроблено з метою зменшити тиск на світові ціни на енергоносії. Хоча раніше Вашингтон регулярно продовжував дію цих винятків, термін їхньої дії знову добігає кінця найближчими днями.

«Перш за все, путін не хоче закінчувати війну, але його потрібно змусити це зробити, і насамперед — за допомогою санкцій. Про це говорили всі країни», — зазначив Зеленський в аудіозверненні.

Канада та Британія посилюють санкції

Канада та Велика Британія у своїх офіційних заявах також підтвердили, що посилюють санкції проти російського «тіньового флоту» танкерів, який Москва використовує для обходу обмежень на експорт нафти й газу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив журналістам, що серед присутніх панує «цілковита єдність» щодо того, що Україна демонструє прогрес на полі бою, а санкції проти росії дають результат.

«Є чітке розуміння, що саме зараз настав момент для всіх нас, як для країн G7, наростити тиск. І ви, очевидно, бачили, що сьогодні вранці ми запровадили ще більше санкцій проти росії», — зазначив він.

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У понеділок Лондон офіційно оголосив, що під санкційний удар потрапить тіньовий флот рф, зокрема низка суден, що перевозять підсанкційний російський скраплений природний газ (СПГ). Британія також планує впровадити нові заходи, щоб викрити та заблокувати мережу російської військової розвідки (ГРУ), пов'язану з компанією Neptune, яка таємно закуповувала західні технології для російської армії.

Французьке дипломатичне джерело додало: той факт, що мирна угода між США та Іраном уже сприяє зниженню світових цін на нафту і газ, значно полегшив досягнення консенсусу щодо обмежень проти російського експорту.

ПВО

Ще одним напрямком допомоги, який можуть погодити країни G7, є зміцнення української системи протиповітряної оборони. Зеленський наразі намагається отримати від США ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot безпосередньо в Україні, аргументуючи це вразливістю країни перед російськими балістичними ударами великої дальності.

В інтерв'ю виданню Financial Times українські посадовці зазначали, що американські поставки ракет для Patriot є надто малими і надходять занадто повільно, що призводить до прямих влучань російських ракет по критичній та цивільній інфраструктурі. Зеленський підтвердив, що обговорив це питання з Трампом, і команди обох країн продовжать роботу над цим кейсом.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у фінальний день саміту G7 в Евіані лідери сімки обговорюють болючу тему — рідкісноземельні метали та інші стратегічні мінерали, без яких неможливі енергетика, оборона і технологічний сектор. Франція, що головує на саміті, домагається спільної заяви із конкретними кроками щодо зниження залежності Заходу від Китаю.