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18 червня 2026, 12:10

Паливний ринок під контролем: АМКУ не знайшов змови, але закликає знижувати ціни

Антимонопольний комітет України за результатами моніторингу ринку світлих нафтопродуктів не зафіксував ознак координованих антиконкурентних дій з боку учасників ринку. Про це повідомив голова відомства Павло Кириленко під час виступу на телеканалі «Суспільне».

Антимонопольний комітет України за результатами моніторингу ринку світлих нафтопродуктів не зафіксував ознак координованих антиконкурентних дій з боку учасників ринку.

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Кириленко уточнив, що АМКУ веде спостереження за ціновою ситуацією з березня цього року. За його оцінкою, стрибок цін мав об'єктивне економічне підґрунтя, а не був наслідком якихось таємних домовленостей між продавцями пального.

Разом із тим голова Комітету звернув увагу на характерну асиметрію: роздрібні ціни реагували на ринкові зміни нерівномірно — різко злітали вгору під час зростання нафтових котирувань, однак суттєво запізнювалися із зниженням, коли ціни на нафту падали. Продавці пояснювали таку поведінку необхідністю формування запасів, аби уникнути дефіциту на внутрішньому ринку.

Ще в квітні АМКУ офіційно рекомендував операторам паливного ринку орієнтуватися на світові котирування як основний ціновий індикатор. Тепер, за словами Кириленка, для зниження цін є всі підстави — нафта подешевшала приблизно на 17%, і цей тренд є стійким.

«Це можна і потрібно робити вже зараз — зволікати немає жодного сенсу», — підкреслив він.

Наразі певний прогрес усе ж спостерігається: за тиждень дизельне паливо впало в ціні на 1−3 гривні. Втім, бензин поки що залишається без змін, і саме цей сегмент викликає у регулятора найбільше запитань.

Читайте також: Ціни на пальне в Україні продовжують падати: найбільше подешевшали дизель та автогаз

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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