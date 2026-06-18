Паливний ринок під контролем: АМКУ не знайшов змови, але закликає знижувати ціни

Антимонопольний комітет України за результатами моніторингу ринку світлих нафтопродуктів не зафіксував ознак координованих антиконкурентних дій з боку учасників ринку. Про це повідомив голова відомства Павло Кириленко під час виступу на телеканалі «Суспільне».

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Кириленко уточнив, що АМКУ веде спостереження за ціновою ситуацією з березня цього року. За його оцінкою, стрибок цін мав об'єктивне економічне підґрунтя, а не був наслідком якихось таємних домовленостей між продавцями пального.

Разом із тим голова Комітету звернув увагу на характерну асиметрію: роздрібні ціни реагували на ринкові зміни нерівномірно — різко злітали вгору під час зростання нафтових котирувань, однак суттєво запізнювалися із зниженням, коли ціни на нафту падали. Продавці пояснювали таку поведінку необхідністю формування запасів, аби уникнути дефіциту на внутрішньому ринку.

Ще в квітні АМКУ офіційно рекомендував операторам паливного ринку орієнтуватися на світові котирування як основний ціновий індикатор. Тепер, за словами Кириленка, для зниження цін є всі підстави — нафта подешевшала приблизно на 17%, і цей тренд є стійким.

«Це можна і потрібно робити вже зараз — зволікати немає жодного сенсу», — підкреслив він.

Наразі певний прогрес усе ж спостерігається: за тиждень дизельне паливо впало в ціні на 1−3 гривні. Втім, бензин поки що залишається без змін, і саме цей сегмент викликає у регулятора найбільше запитань.

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