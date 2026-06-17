У середу, 17 червня, в Україні зафіксовано чергове зниження середньої вартості всіх видів автомобільного пального. Найбільше знизились ціни на дизель та автогаз. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
17 червня 2026, 18:22
Ціни на пальне в Україні продовжують падати: найбільше подешевшали дизель та автогаз
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Середні ціни на пальне 17 червня
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум пошевшав на 22 копійки і в середньому торгується по 78,88 грн/л.
- Бензин А-95 скинув 15 копійок, його середня вартість становить 74,92 грн/л.
- Бензин А-92 продемонстрував мінімальне зниження на 4 копійки, зупинившись на позначці 68,80 грн/л.
- Дизельне пальне стало лідером падіння за добу, втративши одразу 91 копійку. Середня ціна зафіксована на рівні 80,88 грн/л.
- Автомобільний газ подешевшав на 50 копійок до 43,93 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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