Ціни на пальне в Україні продовжують падати: найбільше подешевшали дизель та автогаз

У середу, 17 червня, в Україні зафіксовано чергове зниження середньої вартості всіх видів автомобільного пального. Найбільше знизились ціни на дизель та автогаз. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».