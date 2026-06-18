Купуйте ноутбук зараз: Apple попереджає про неминуче зростання цін

Генеральний директор Apple Тім Кук наголосив, що компанія змушена підвищити ціни на свої продукти через стрімке здорожчання чипів пам'яті. В інтерв'ю Wall Street Journal він назвав ситуацію «нестійкою», а підвищення цін «неминучим».

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Бум штучного інтелекту збільшує попит на чипи пам'яті з боку виробників в геометрічній прогресії, тоді як виробничі потужності не встигають за ним. Ціна RAM, традиційно одного з найдешевших комп'ютерних компонентів, з жовтня 2025 року зросла більш ніж удвічі.

Додатковим фактором стала іранська війна: вона порушила глобальні поставки гелію, який є критично важливим для виробництва напівпровідників.

«Пропозиція скорочується саме тоді, коли споживачі хочуть купувати пристрої, а виробники чипів перекладають величезне здорожчання на нас», — сказав Кук.

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Що це означає для покупців

Конкретних термінів і переліку продуктів, які подорожчають, Кук не назвав. Незрозуміло також, чи зачепить підвищення цін iPhone 18, презентація якого очікується у вересні.

Нещодавно компанія вже підняла стартову ціну компактного комп'ютера Mac Mini приблизно на $200. Продажі пристроїв Apple при цьому залишаються високими: у першому кварталі 2026 року вони зросли на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року, зокрема завдяки китайському попиту.

Apple не єдина компанія, яка б'є на сполох. Керівництво TSMC (найбільший у світі виробник чипів, що виготовляє процесори для Apple, Nvidia та AMD) не виключають підвищення власних цін через зростання витрат. Samsung також попередив, що дефіцит чипів пам'яті підніме ціни на усю електроніку загалом.

Кук залишає посаду CEO у вересні після 15 років на чолі компанії. Його наступником стане Джон Тернус.

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