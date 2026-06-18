Купуйте ноутбук зараз: Apple попереджає про неминуче зростання цін

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 червня 2026, 9:30

Купуйте ноутбук зараз: Apple попереджає про неминуче зростання цін

Генеральний директор Apple Тім Кук наголосив, що компанія змушена підвищити ціни на свої продукти через стрімке здорожчання чипів пам'яті. В інтерв'ю Wall Street Journal він назвав ситуацію «нестійкою», а підвищення цін «неминучим».

Генеральний директор Apple Тім Кук наголосив, що компанія змушена підвищити ціни на свої продукти — через стрімке здорожчання чипів пам'яті.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Бум штучного інтелекту збільшує попит на чипи пам'яті з боку виробників в геометрічній прогресії, тоді як виробничі потужності не встигають за ним. Ціна RAM, традиційно одного з найдешевших комп'ютерних компонентів, з жовтня 2025 року зросла більш ніж удвічі.

Додатковим фактором стала іранська війна: вона порушила глобальні поставки гелію, який є критично важливим для виробництва напівпровідників.

«Пропозиція скорочується саме тоді, коли споживачі хочуть купувати пристрої, а виробники чипів перекладають величезне здорожчання на нас», — сказав Кук.

Читайте також: Apple представила Siri AI: голосовий помічник отримав нові можливості Apple Intelligence

Що це означає для покупців

Конкретних термінів і переліку продуктів, які подорожчають, Кук не назвав. Незрозуміло також, чи зачепить підвищення цін iPhone 18, презентація якого очікується у вересні.

Нещодавно компанія вже підняла стартову ціну компактного комп'ютера Mac Mini приблизно на $200. Продажі пристроїв Apple при цьому залишаються високими: у першому кварталі 2026 року вони зросли на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року, зокрема завдяки китайському попиту.

Apple не єдина компанія, яка б'є на сполох. Керівництво TSMC (найбільший у світі виробник чипів, що виготовляє процесори для Apple, Nvidia та AMD) не виключають підвищення власних цін через зростання витрат. Samsung також попередив, що дефіцит чипів пам'яті підніме ціни на усю електроніку загалом.

Кук залишає посаду CEO у вересні після 15 років на чолі компанії. Його наступником стане Джон Тернус.

Читайте також: Apple відзвітувала про квартальний дохід у розмірі $111,2 млрд

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
BigBend
BigBend
18 червня 2026, 10:42
#
Просто не купуйте оверпрайсне лайно Apple
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає agsmith15 и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами