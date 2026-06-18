Уряд схвалив Бюджетну декларацію на наступні три роки

Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027−2029 роки, яка, серед іншого, передбачає виважене підвищення соціальних стандартів. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

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Мінімалка зросте

«Мінімальна заробітна плата у 2027 році підвищуватиметься випереджальними темпами порівняно з рівнем інфляції. Прожитковий мінімум зростатиме на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти впродовж усіх трьох років (2027−2029)», — зазначила прем'єрка.

За її словами, продовжуватиметься підтримка ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, а також створюватимуться умови для повернення вимушених мігрантів і відновлення людського капіталу.

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«Бюджетна декларація узгоджена з міжнародними партнерами та зобов’язаннями України за програмами зовнішньої фінансової підтримки. Вона розроблена на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас передбачено сценарій стійкості на випадок тривалішої активної фази бойових дій», — підкреслила Свириденко.

Прискорення зростання реального ВВП очікується на рівні 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% у 2029 році.

Середня заробітна плата, за прогнозом, зросте з 35 010 грн до 44 083 грн, а інфляція сповільниться з 8,9% до 5,1%.

«Це виважена та послідовна бюджетна політика уряду, яка закладає фундамент макроекономічної стабільності й сталого відновлення економіки», — додала Свириденко.