Українці випередили сирійців за кількістю біженців у Німеччині

У Німеччині проживає понад 4 млн осіб, які опинилися в ній внаслідок втечі або вимушеного переселення, зокрема багато десятиліть тому. Про це йдеться у повідомленні Федерального статистичного відомства Німеччини.

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Що каже статистика

У статистиці враховані і люди, які залишаються живими, примусово переміщені в роки Другої світової війни і в післявоєнний час — до 1950 року. Наразі у ФРН проживає близько 713 тисяч таких людей. Їхній середній вік становить 85 років, 61% з них — жінки, 39% — чоловіки. Йдеться про громадян Німеччини за народженням, які проживали до війни на колишніх територіях Німеччини, пояснило статистичне відомство ФРН.

Майже половина біженців у Німеччині з 1950 року — сирійці та українці

Ще 3,3 млн жителів Німеччини складають біженці або вимушені переселенці, які прибули в країну з 1950 року. Середній вік цієї групи станом на 2025 рік становив 39 років, 45% з них — жінки, 55% — чоловіки.

Майже половина з них — люди, які останніми роками приїхали з Сирії (732 тисячі) та України (832 тисячі). Ще 316 тисяч людей прибули як біженці з Афганістану, 186 тисяч — з Іраку. Далі у цьому списку йдуть Туреччина (146 тисяч), Польща (120 тисяч) та Іран (117 тисяч).

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Близько 1,2 млн біженців приїхали до ФРН у 2014−2021 роках, ще 1,1 млн — у 2022−2025 роках, тобто в роки повномасштабної війни росії проти України.

Приблизно 476 000 осіб, які проживають у Німеччині, прибули як прохачі притулку в період з 1990 по 2000 рік, серед них багато хто опинився в країні через громадянську війну в колишній Югославії.