У ЄС поменшало біженців з України: в чому причина

Станом на кінець березня 2026 року в Євросоюзі під тимчасовим захистом перебуває 4,33 мільйона українців, що на 68 980 осіб (або 1,6%) менше порівняно з лютим 2026 року. Найбільше українських біженців нині перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії. Про це свідчать дані Євростату.

Скорочення біженців

Зазначається, що у порівнянні з лютим 2026 року кількість людей під тимчасовим захистом скоротилася на 68 980 осіб, або 1,6%.

Яка причина скорочення

Причини зниження в різних країнах відрізняються. Найбільше скорочення зафіксували в Італії, де кількість українців зменшилася одразу на 30 365 осіб або 47,4%. У Євростаті пояснюють це завершенням терміну дії великої кількості дозволів, які підлягали щорічному поновленню.

Також помітне зменшення відбулося у Чехії — мінус 19 810 осіб та Фінляндії — мінус 8 080 осіб.

