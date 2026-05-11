11 травня 2026, 11:34

У ЄС поменшало біженців з України: в чому причина

Станом на кінець березня 2026 року в Євросоюзі під тимчасовим захистом перебуває 4,33 мільйона українців, що на 68 980 осіб (або 1,6%) менше порівняно з лютим 2026 року. Найбільше українських біженців нині перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії. Про це свідчать дані Євростату.

Скорочення біженців

Зазначається, що у порівнянні з лютим 2026 року кількість людей під тимчасовим захистом скоротилася на 68 980 осіб, або 1,6%.

Яка причина скорочення

Причини зниження в різних країнах відрізняються. Найбільше скорочення зафіксували в Італії, де кількість українців зменшилася одразу на 30 365 осіб або 47,4%. У Євростаті пояснюють це завершенням терміну дії великої кількості дозволів, які підлягали щорічному поновленню.

Також помітне зменшення відбулося у Чехії — мінус 19 810 осіб та Фінляндії — мінус 8 080 осіб.

Де побільшало біженців

У 14 державах кількість українців, навпаки, зросла, найбільший приріст показали:

  • Німеччина — плюс 7 480 осіб;
  • Іспанія — плюс 2 665 осіб;
  • Румунія — плюс 2 125 осіб.

В Євростаті припускають, що це може свідчити як про внутрішню міграцію українців між країнами ЄС, так і про продовження виїзду з України окремих категорій громадян.

Де найбільше українських біженців у ЄС

Традиційно найбільшу кількість українських біженців приймають три країни, які разом забезпечують прихисток для понад 2,6 мільйона людей. Лідером залишається Німеччина, де під тимчасовим захистом перебувають 1 274 955 українців — це майже 29,4% від загальної кількості в ЄС.

На другому місці — Польща, яка прийняла 961 405 осіб, або 22,2% усіх українців зі статусом тимчасового захисту. Третю сходинку посіла Чехія, де наразі перебувають 379 820 українців, що становить 8,8% від загального показника.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 2

EconomistPetya
11 травня 2026, 11:49
Конечно предателям как эти нет места в нашей стране. Когда мы победим, пусть остаются на клубнике в Польше или работают сиделками в Италии, в принципе все чего они заслужили бросив Украину в тяжелый момент.
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
11 травня 2026, 12:06
Вони просто звільнили місця для осламбеків і мастурбеків!
