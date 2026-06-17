Кабмін запускає ринок довгострокових контрактів на електроенергію для бізнесу

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Новий механізм дозволить українському бізнесу заздалегідь фіксувати ціну на електрику на квартал, пів року або рік вперед, захистивши комерційний сектор від різких цінових коливань. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

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За її словами, непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період через прозорі конкурентні аукціонами. Перші такі торги мають відбутися вже найближчим часом.

Деталі

Для старту нового механізму буде залучено ресурси державних генеруючих компаній — «Енергоатома» та «Укргідроенерго». Загалом під пілотний проєкт підпадає 4% обсягів їхньої генерації:

2% — реалізують через квартальні контракти;

1% — через піврічні контракти;

1% — через річні контракти.

Що це змінить на практиці

Наразі українські комерційні споживачі переважно залежать від короткострокового ринку («на добу наперед»), де котирування суттєво коливаються: взимку ціни стрімко зростають через високий попит, а навесні та влітку — падають.

Новація дасть бізнесу прогнозованість — можливість чітко планувати витрати, інвестиції та обсяги виробництва. Своєю чергою виробники електроенергії отримають гарантований дохід та захист від цінового падіння у профіцитні місяці.

«Такі довгострокові контракти є звичною практикою в країнах ЄС. Вони допомагають залучати фінансування на нові енергетичні проєкти, адже банки охочіше кредитують, коли є гарантований покупець і зрозуміла ціна на майбутнє», — заявила Свириденко.

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Як це вплине на населення

Для звичайних побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення уряду регулює виключно комерційний сегмент ринку електроенергії з метою зробити його більш передбачуваним, допомогти компаніям залучати інвестиції та будувати нові генеруючі потужності.